TPBL／左膝重創仍上場飆外線 洪志善：我剩一隻腳也能打

39歲的新北國王隊後衛「小胖」洪志善今天迎接TPBL第一場出賽，替補14分鐘貢獻9分、2籃板、2助攻，成球隊121：89大勝福爾摩沙夢想家隊的功臣之一，他賽後卻透露上季總冠軍賽造成左膝半月板、韌帶斷裂，選擇沒有開刀繼續球員身分，還笑說自己就算「剩一隻腳也能打」。

早在2011年赴CBA征戰時，洪志善就曾遭遇左膝韌帶撕裂傷勢，但他帶傷完成整季；上季季後賽再度傷到同樣的左腳，他正向說自己已有相關經驗，知道該怎麼做，「我有很多好隊友，不用那麼累，做我會做得事情就好。」

從上季就一路休息、復健，洪志善今天能回歸也是有達到教練團設定的練球次數，加上醫生允許，才有今天的本季首度上場，三分球4投3中的他說：「之前我在中華隊（教練團），訓練沒那麼正常、肌力不足，這兩星期正常訓練，有達到教練的訓練次數，肌力回來，才可以回歸球場。」

洪志善不諱言，和13年前受傷相較，身體恢復力肯定有差，但有一群好隊友，「做我會做得事情就好。」開季第8場回歸的他笑說沒想過動刀，「動了就原地退休了，等我退休那天再動手術。」

賽前還是要吃止痛藥上陣，洪志善坦言傷勢肯定會痛，但不至於影響生活，且有了過往經驗，「自己能不能打自己知道。」抱持熱愛籃球的心決定繼續征戰，國王3天後要到澳門參戰東超聯賽，洪志善也將出賽，今天等於重新熟悉球場。

國王教練萊恩提到，洪志善是球隊數一數二的射手，希望他進攻打得更有侵略性，尤其國王對手有很多得分好手，「小胖」會得到更多空檔，希望他除了組織、傳球，也能多發揮自己的外線優勢。

今天攻下16分的林書緯也說，有洪志善上場的感覺「差很多」，兩人從富邦勇士時期就是隊友，且洪志善聰明、很會指揮球隊，「我和他默契很好，知道他想做什麼。他很無私、很棒的射手，我都會罵他不投籃。」