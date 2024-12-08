TPBL／32分慘輸創聯盟紀錄 馬建豪檢討：打太軟

賽前同是5勝2敗的福爾摩沙夢想家隊和新北國王隊，今天碰頭戰況卻一面倒，國王第二節領先就到20分以上、全場最多領先42分，最終以121：89留下主場勝利，32分更締造TPBL最大分差紀錄，讓夢想家本土大將馬建豪檢討說，全隊都不夠強勢、打得「太軟」。

夢想家在後場大將蔣淯安扭傷腳踝缺陣下，第一節還以25：31咬住比分，但第二節進攻遇瓶頸，半場陷入兩位數落後，第三節又被國王持續拉開差距，最終成聯盟特別紀錄的主角之一。

攻下夢想家最高18分的馬建豪提到，今天整隊打得都不夠強勢，「打得太軟，團隊防守做得很差，犯規次數可以體現這點，防守不夠強勢、不夠有侵略性。」夢想家今天團隊15次犯規，國王22犯。

上場30分鐘的馬建豪也提到，個人做得也不夠多，「一個籃板，太少了，沒能幫助到這個隊。」

夢想家教練皮爾曼肯定國王，不管身體對抗強度和執行層面都十分亮眼，展現聯盟強隊的特質，夢想家還有很多努力空間；比賽中難得有情緒反應，還比出中指的他也解釋，當下動作不是針對裁判，而是因國王助理教練的反應，但沒再做進一步解釋。

蔣淯安膝傷復出後只打一場就因扭傷腳踝再進入傷兵名單，皮爾曼透露後場大將狀況還不明朗，可以確定的是本周還無法回歸。