快訊

周董地表最強...山下智久露面當嘉賓？林志玲絕美現身

周董嘉賓太狂！蔡姐真的來了 親揭驚人發現

獨／為搶高鐵座位…女子竟往小孩頭上淋不明液體 母反擊怒潑水場面混亂

聽新聞
0:00 / 0:00

TPBL／32分慘輸創聯盟紀錄 馬建豪檢討：打太軟

聯合報／ 記者曾思儒／新北即時報導
夢想家隊馬建豪（中）攻下全隊最高18分。圖／TPBL提供
夢想家隊馬建豪（中）攻下全隊最高18分。圖／TPBL提供

賽前同是5勝2敗的福爾摩沙夢想家隊和新北國王隊，今天碰頭戰況卻一面倒，國王第二節領先就到20分以上、全場最多領先42分，最終以121：89留下主場勝利，32分更締造TPBL最大分差紀錄，讓夢想家本土大將馬建豪檢討說，全隊都不夠強勢、打得「太軟」。

夢想家在後場大將蔣淯安扭傷腳踝缺陣下，第一節還以25：31咬住比分，但第二節進攻遇瓶頸，半場陷入兩位數落後，第三節又被國王持續拉開差距，最終成聯盟特別紀錄的主角之一。

攻下夢想家最高18分的馬建豪提到，今天整隊打得都不夠強勢，「打得太軟，團隊防守做得很差，犯規次數可以體現這點，防守不夠強勢、不夠有侵略性。」夢想家今天團隊15次犯規，國王22犯。

上場30分鐘的馬建豪也提到，個人做得也不夠多，「一個籃板，太少了，沒能幫助到這個隊。」

夢想家教練皮爾曼肯定國王，不管身體對抗強度和執行層面都十分亮眼，展現聯盟強隊的特質，夢想家還有很多努力空間；比賽中難得有情緒反應，還比出中指的他也解釋，當下動作不是針對裁判，而是因國王助理教練的反應，但沒再做進一步解釋。

蔣淯安膝傷復出後只打一場就因扭傷腳踝再進入傷兵名單，皮爾曼透露後場大將狀況還不明朗，可以確定的是本周還無法回歸。

籃球

延伸閱讀

TPBL／32分差血洗夢想家 國王躍升龍頭

TPBL／從隊友變對手 高錦瑋下次要更勇敢挑戰蔣淯安

TPBL／蔣淯安首秀19分卻扭傷 夢想家教頭盼更有侵略性

亞洲盃資格賽／中華隊啟程紐西蘭12人調整 馬建豪生病遭替換

相關新聞

TPBL／32分差血洗夢想家 國王躍升龍頭

福爾摩沙夢想家隊和新北國王隊今天上演TPBL「龍頭對決」，戰況卻一面倒，國王半場打完已取得兩位數領先，三節打完差距已達3...

TPBL／捲入賭博爭議 莊瑞雄再澄清：碰都不能碰

TPBL會長莊瑞雄10月15日立法院質詢運動彩券相關議題，說出「我多少有在玩」引發爭議，除日前澄清狀況，今天親臨新莊體育...

TPBL／左膝重創仍上場飆外線 洪志善：我剩一隻腳也能打

39歲的新北國王隊後衛「小胖」洪志善今天迎接TPBL第一場出賽，替補14分鐘貢獻9分、2籃板、2助攻，成球隊121：89...

TPBL／32分慘輸創聯盟紀錄 馬建豪檢討：打太軟

賽前同是5勝2敗的福爾摩沙夢想家隊和新北國王隊，今天碰頭戰況卻一面倒，國王第二節領先就到20分以上、全場最多領先42分，...

TPBL／施晉堯關鍵防守建功 特攻延長賽1分險勝雲豹 

台啤永豐雲豹今天在主場迎戰新北中信特攻，雙方一路拚戰到延長賽，特攻後衛施晉堯在關鍵時刻接連靠著防守建功，加上雲豹最後一波...

PLG／鋼鐵人主場開幕 領航猿扮「奧客」創得分紀錄踢館

高雄鋼鐵人今天在高雄流行音樂中心海音館舉行主場開幕戰，不過來訪的桃園璞園領航猿卻絲毫不留情面，在上半場就拿下創聯盟上半場...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。