快訊

周董地表最強...山下智久露面當嘉賓？林志玲絕美現身

周董嘉賓太狂！蔡姐真的來了 親揭驚人發現

獨／為搶高鐵座位…女子竟往小孩頭上淋不明液體 母反擊怒潑水場面混亂

聽新聞
0:00 / 0:00

TPBL／32分差血洗夢想家 國王躍升龍頭

聯合報／ 記者曾思儒／新北即時報導
國王隊主場迎戰夢想家隊，林書豪（中）在雙人防守中切入。圖／TPBL提供
國王隊主場迎戰夢想家隊，林書豪（中）在雙人防守中切入。圖／TPBL提供

福爾摩沙夢想家隊和新北國王隊今天上演TPBL「龍頭對決」，戰況卻一面倒，國王半場打完已取得兩位數領先，三節打完差距已達32分，國王第四節早早換上替補，終場以121：89捍衛新莊主場，6勝2敗戰績也躍居聯盟龍頭。

曼尼高壓哨拋投得手，讓國王首節取得31：25領先，奧帝第二節進球後國王領先更達43：33。6分24秒奧帝再飆外線，國王領先再擴大，5分21秒奧帝卻也吞下第4犯，陷入犯規麻煩下提早下場，不過夢想家洋將帕奇爾先被吹違反運動精神犯規，總教練皮爾曼抗議下又被吹技術犯規，國王把握連續罰球機會繼續拉開差距到55：37，林書豪、李愷諺快速傳導找到林書緯飆進三分、李愷諺再快攻得手，國王領先再擴大到60：37，半場也握有62：44優勢。

第三節9分07秒，高柏鎧卡位先撞倒李愷諺，接到球後拐子打到林書豪臉，造成林書豪嘴唇濺血，第一時間遭吹進攻犯規，裁判檢視重播後升級成違反運動精神犯規，林書豪罰球後國王領先再達73：47；接續曼尼高和高柏鎧卡位時裁判再吹雙方犯規，讓氣氛略為緊張。

曼尼高情緒不受影響，飆進外線助國王領先再擴大到85：53，節末林書豪跳投破網再2罰中1，讓國王帶著94：62優勢進入第四節。

洪志善單場第3顆三分球破網讓國王得分達到三位數，林書緯再追加外線，9分06秒沃許本罰球後國王領先已到105：64。差距擴大下國王早早換上替補，連王柏智都飆進三分球，本季得分首度開張，最終國王就以121：89留下勝利。

國王11人上場都有得分，先發五人得分都達兩位數，以沃許本24分最高，奧帝19分，林書緯16分，林書豪11分、8助攻，夢想家以馬建豪18分最高。

籃球

延伸閱讀

TPBL／林書豪陪加練太累 李愷諺：所以他歌才唱不好

TPBL／周杰倫演唱會開唱糗爆 林書豪笑稱不可能再唱了

TPBL／國王林書豪16分8助攻 攻城獅開除主帥仍吞4連敗

TPBL／高唱「晴天」走音被吐槽「掰掰」 林書豪反虧周杰倫球技超爛

相關新聞

TPBL／32分差血洗夢想家 國王躍升龍頭

福爾摩沙夢想家隊和新北國王隊今天上演TPBL「龍頭對決」，戰況卻一面倒，國王半場打完已取得兩位數領先，三節打完差距已達3...

TPBL／捲入賭博爭議 莊瑞雄再澄清：碰都不能碰

TPBL會長莊瑞雄10月15日立法院質詢運動彩券相關議題，說出「我多少有在玩」引發爭議，除日前澄清狀況，今天親臨新莊體育...

TPBL／左膝重創仍上場飆外線 洪志善：我剩一隻腳也能打

39歲的新北國王隊後衛「小胖」洪志善今天迎接TPBL第一場出賽，替補14分鐘貢獻9分、2籃板、2助攻，成球隊121：89...

TPBL／32分慘輸創聯盟紀錄 馬建豪檢討：打太軟

賽前同是5勝2敗的福爾摩沙夢想家隊和新北國王隊，今天碰頭戰況卻一面倒，國王第二節領先就到20分以上、全場最多領先42分，...

TPBL／施晉堯關鍵防守建功 特攻延長賽1分險勝雲豹 

台啤永豐雲豹今天在主場迎戰新北中信特攻，雙方一路拚戰到延長賽，特攻後衛施晉堯在關鍵時刻接連靠著防守建功，加上雲豹最後一波...

PLG／鋼鐵人主場開幕 領航猿扮「奧客」創得分紀錄踢館

高雄鋼鐵人今天在高雄流行音樂中心海音館舉行主場開幕戰，不過來訪的桃園璞園領航猿卻絲毫不留情面，在上半場就拿下創聯盟上半場...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。