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TPBL／捲入賭博爭議 莊瑞雄再澄清：碰都不能碰

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
TPBL會長莊瑞雄。圖／TPBL提供
TPBL會長莊瑞雄。圖／TPBL提供

TPBL會長莊瑞雄10月15日立法院質詢運動彩券相關議題，說出「我多少有在玩」引發爭議，除日前澄清狀況，今天親臨新莊體育館觀賞新北國王隊和福爾摩沙夢想家隊之戰再次強調，當時主要是針對運彩改革，當時相關報導都很正面，棒球12強後出現「館長事件」才遭波及，再次強調賭博對自己來說「碰都不能碰」。

莊瑞雄提到，當時立法院質詢15分鐘，共談到4個主題，其中之一就是運彩的部分，「整段來看，有25家媒體報導議題，當時很正面。10月15日的質詢之後館長事件爆發，議題中有提到『多少有在玩』這件事，質詢是在說合法的台灣運彩，如何把台灣合法運彩提升賠率，讓真正下注的人，擴大運發基金、打擊地下賭博，也是為兩千六百家合法的運彩經銷商收入增加。」

莊瑞雄強調，質詢時提到有時也會和友人打賭，但「贏了也是我請客」，並非真正的賭博，今天再度澄清當時質詢是針對運彩的改革，提出各種可行的措施，幫助國內運彩基金提升外也能打擊地下非法賭盤；至於自己身為TPBL會長，賭博是「碰都不能碰」。

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