TPBL／施晉堯關鍵防守建功 特攻延長賽1分險勝雲豹 

台啤永豐雲豹今天在主場迎戰新北中信特攻，雙方一路拚戰到延長賽，特攻後衛施晉堯在關鍵時刻接連靠著防守建功，加上雲豹最後一波進攻克羅馬發生接球失誤，最終特攻就以87：86險勝，戰績也升上第4名。

雲豹本場比賽與特攻一路拉鋸，正規賽最後26秒特攻柯南投進三分球追平比數後，雲豹下一波進攻由克羅馬負責操刀，不過在施晉堯成功防守下未能命中，雙方也進入延長賽。

延長賽雲豹雖然先馳得點，但最後1分半鐘施晉堯再度扮演關鍵人物，他連續兩波防守都成功擋下高錦瑋的出手，加上克力斯在倒數14秒投進超前分，反觀雲豹最後一擊克羅馬發生致命接球失誤，最終特攻就以1分差距險勝。

特攻今天以克力斯拿下22分、14籃板表現最佳，柯南替補上陣也有18分進帳，加上本土球員謝亞軒、黃泓瀚與施晉堯得分都來到雙位數，其中施晉堯帳面成績雖然僅有12分、2抄截、2阻攻，但卻成為特攻贏球的關鍵人物。

至於雲豹則以威廉斯繳出20分、23籃板，成為聯盟首位達成「雙20」表現的球員，高錦瑋則攻下全場最高24分，他賽後表示，這場比賽大家在防守上沒問題，但可能進攻時要多一點球的流動，「這當然也包含我自己，在最後的時候，我自己太想要單打，所以也是要扛一點責任。」