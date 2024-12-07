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PLG／鋼鐵人主場開幕 領航猿扮「奧客」創得分紀錄踢館

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
鋼鐵人今天在高雄流行音樂中心海音館舉行主場開幕戰。圖／PLG提供
鋼鐵人今天在高雄流行音樂中心海音館舉行主場開幕戰。圖／PLG提供

高雄鋼鐵人今天在高雄流行音樂中心海音館舉行主場開幕戰，不過來訪的桃園璞園領航猿卻絲毫不留情面，在上半場就拿下創聯盟上半場得分紀錄的73分，最終也在4人得分突破20分下，以123：94賞給鋼鐵人3連敗。

本賽季因為原主場鳳山體育館整修而更換主場的鋼鐵人，儘管選定高雄中學體育館作為主要主場，但開幕戰卻移師到可容納4000人的高雄流行音樂中心海音館舉行，也吸引3387名觀眾入場觀賽。

儘管鋼鐵人主場開幕戰氣氛熱絡，但今天來訪的領航猿仍決定當「奧客」，首節他們就在葛拉漢、伯朗雙洋將猛轟20分領軍下，單節進帳38分，取得高達17分的領先優勢，第二節領航猿更是乘勝追擊，改由球隊一哥盧峻翔單節狂飆3顆三分球拿下11分，幫助領航猿在在上半場打已經取得73分，創下聯盟上半場得分新紀錄。

易籃後，33分落後的鋼鐵人在進攻端總算逐漸甦醒，尤其是艾賽亞一人單節就進帳16分，幫助鋼鐵人稍微縮小差距，但領航猿卻沒有掉以輕心，下半場兩節還是合計拿下50分，最終就以29分差距擊敗鋼鐵人。

領航猿今天共4人得分上看20分，其中葛拉漢25分、盧峻翔23分，兩人合計投進8顆三分球，伯朗與布依德則有20分與22分、16籃板進帳，至於鋼鐵人則以艾賽亞29分、9助攻最佳，陳范柏彥則拿下12分。 

桃園璞園領航猿 籃球 高雄鋼鐵人

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