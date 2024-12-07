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TPBL／攻城獅換帥仍吞4連敗 高國豪喊話找回凝聚力

聯合報／ 記者劉肇育／新北即時報導
高國豪替補上陣拿下8分、5助攻。圖／TPBL提供
高國豪替補上陣拿下8分、5助攻。圖／TPBL提供

新竹御嵿攻城獅隊在日前宣布開除總教練米蘭後，今天由助理教練沈欣漢暫代兵符對決新北國王隊，但最終仍是以18分差距苦吞4連敗，而連續兩場比賽替補上陣的高國豪今天後也直言，球隊近期在連敗的情況下，球員難免會帶著情緒上場，他也期望自己能幫助團隊找回凝聚力。

今年開季戰績在聯盟敬陪末座的攻城獅，近期在先發陣容和教練團上都做出異動，包括將球隊一哥高國豪拉回板凳，希望能讓團隊調度更加靈活，但在前一場比賽仍慘敗給雲豹後，攻城獅球團更宣布開除總教練米蘭，新任外籍教練則計畫在月中報到。

對於今天作客國王主場又以18分差距吞敗，代掌兵符的沈欣漢表示，「因為我接的時間比較倉促，但還是鼓勵球員他們要積極在場上去發揮表現，過去一陣子常發生斷電得狀況，提醒球員要互相鼓勵、提醒，做好防守部分。今天下半場還是發生這樣狀況，但有比前一場好一點。」

至於連兩場替補上陣的高國豪，今天則是出賽32分鐘拿下8分、5助攻，他賽後也直言自己在進攻端依舊太客氣，在選擇上有點猶豫，加上下半場大家專注度下滑，身為控球的他必須扛下責任。

談到球隊在遭遇連敗後的狀態，高國豪表示，在球隊表現不佳的情況下，難免每個人都會帶著一點情緒上場，而自己也希望幫助團隊找回凝聚力，這會比他每場比賽拿下20、30分還更重要。

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