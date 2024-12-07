TPBL／林書豪陪加練太累 李愷諺：所以他歌才唱不好

新北國王隊後衛李愷諺在日前傷癒歸隊後的首場比賽，一度發生8次出手全落空的狀況，不過在今天出戰新竹御嵿攻城獅隊的比賽中，他全場出手11次命中6球拿下16分，賽後他也將功勞歸給邀請他一同加練投籃的林書豪，並直言林書豪就是因為幫他撿球撿累了，昨天才會在周杰倫演唱會上「唱不好」。

李愷諺日前因為傷勢問題退出亞洲盃資格賽第二階段中華男籃隊陣容，並且在TPBL賽季休兵復賽後歸隊，但全場8次出手全都落空，但今天與攻城獅之戰他馬上做出調整，以11投6中，包括三分球4投2中的表現拿下16分，成為國王6位得分上雙的球員之一。

談到進攻手感回溫，李愷諺也隨即感謝一同出席記者會的林書豪，在昨天邀請他一同加練投籃，但也不忘虧一下林書豪昨天在周杰倫演唱會高歌走音的事情，展現兩人的好交情，「上周剛回來打不好，感謝書豪跟我說要加練，所以他晚上歌才唱得不好，不要怪他，他幫我撿球撿累了。」

對於林書豪表示，昨天唱歌走音是因為太緊張導致表現「失常」，李愷諺也馬上為他平反，「他平常去KTV發揮確實不是這樣。」