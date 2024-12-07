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TPBL／周杰倫演唱會開唱糗爆 林書豪笑稱不可能再唱了

聯合報／ 記者劉肇育／新北即時報導
林書豪昨天在好友周杰倫演唱會高歌走音，讓他直呼以後不再唱了。圖／TPBL提供
林書豪昨天在好友周杰倫演唱會高歌走音，讓他直呼以後不再唱了。圖／TPBL提供

新北國王隊今天在主場迎戰新竹御嵿攻城獅隊，最終在林書豪等6人得分上雙下以96：78大勝對手，賽後林書豪也談到昨天晚間前往觀賞好友周杰倫演唱會，被邀請高歌一曲卻走音的糗事，讓他笑稱「不可能再唱了」。

林書豪昨天晚間與弟弟林書緯一同前往台北大巨蛋觀賞好友周杰倫的演唱會，並在出席嘉賓介紹過程中被周杰倫要求高歌一曲，儘管平時在籃球場上已見過不少大場面，但林書豪仍是太過緊張而「走音」，成為該場演唱會的一段小插曲。

在今天助隊擊敗攻城獅收下2連勝後，林書豪也被問到昨天開唱一事，他透露只有在演唱會前有小練一下，「大家都說很難聽，緯緯（林書緯）也跟我說，『我知道會很慘，但不知道會那麼慘』，毛毛（國王總經理毛加恩）也問我是不是故意唱那麼不好。」

對於自己的演唱表現，林書豪也坦言很糗，在被要求是否要再高歌一曲平反一下時，他也直呼不可能再唱了，「帶耳機聽不到音樂，五萬人看著我，真的超緊張，杰倫也害了我，說好要一起唱，他卻沒有唱。不可能再唱，以後要付費，很多人在笑我，我沒有自信了。」

林書豪 籃球

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