TPBL／國王林書豪16分8助攻 攻城獅開除主帥仍吞4連敗

近期苦吞3連敗後戰績持續在聯盟墊底的新竹御嵿攻城獅隊，在日前宣布開除主帥米蘭後，今天由助理教練沈欣漢暫代兵符作客新北國王隊主場，儘管上半場還與國王互有往來，但下半場攻城獅進攻不順的問題依舊無法解決，最終以78：96吞4連敗，追平聯盟紀錄。

攻城獅在開季至今僅拿2勝的情況下，近期在陣容和教練團上都做出異動，包括連續兩場比賽都將球隊一哥高國豪拉至替補，並且在日前不敵雲豹隊後宣布開除總教練米蘭，新任外籍教練預計在月中報到，這段時間則由助理教練沈欣漢暫代兵符。

不過這樣的異動對於攻城獅來說似乎還無法產生成效，在今天作客國王的比賽中，首節攻城獅開賽慢熱的狀況又再度發生，單節僅有14分進帳，反觀國王開賽後就火力全開，尤其洋將奧帝的連續兩顆三分球，他在首節就投進4顆三分球拿下12分，幫助國王取得28：14的大幅領先。

第二節中段國王出現進攻斷電的狀況，讓攻城獅打出一波12：0的攻勢，追到僅剩4分差距，但隨後又被國王拉出一波10：0攻勢再度擴大差距，上半場打完國王也依舊維持在9分領先。

易籃後，林書豪外線火力加溫，連續兩顆三分球命中後幫助國王取得15分領先，加上沃許本在籃下搶分，國王單節就拿下34分，將領先差距擴大到19分，讓比賽勝負提前底定，最終國王也以96：78賞給攻城獅四連敗。

國王今天以林書豪拿下16分、8助攻表現最佳，沃許本17分、11籃板，包括兩人在內全隊6人得分上雙，至於攻城獅則以米克斯15分最佳，盧冠軒則有14分，高國豪8分、5助攻。