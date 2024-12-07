TPBL／高唱「晴天」走音被吐槽「掰掰」 林書豪反虧周杰倫球技超爛

昨天（6日）才剛成為職籃新聯盟TPBL首位單月MVP的林書豪，當天晚上就前往台北大巨蛋觀看好友周杰倫的演唱會，還罕見開金嗓演唱一段《晴天》，結果大走音被「周董」吐槽：「你還是打籃球好了。」

林書豪昨晚是帶著老婆去看演唱會，在互動環節被周杰倫直接點名，周杰倫打趣地說「大家想聽林書豪唱歌嗎？」，滿場粉絲立刻回應，周杰倫還特別準備一段林書豪改編歌詞的唱歌影片，隨後林書豪就高歌一段改編版的晴天。

只是林書豪一開口就完全走音抓不到key，讓周杰倫只好趕緊出聲救援。唱完後，周杰倫忍不住大虧好友：「林書豪已經掰掰了，掰掰，我覺得你還是打籃球比較好。」甚至還邀請一旁的動力火車示範「什麼是唱歌」。這一橋段也讓全場笑聲不斷。

演唱會結束之後，林書豪在IG發文「再也不要在5萬人面前唱歌」，並且貼出與周杰倫的私訊對話截圖，表示自己剛才唱歌聲音好像太大聲，「超好笑，大家笑我」，周杰倫安慰他，「很好玩啊，唱不好才好笑」；周杰倫還問起林書豪「不過我的籃球，覺得不錯吧？」卻反被林書豪狂酸「跟我的唱歌差不多，超級爛」，林書豪更附上笑臉符號，讓周杰倫傻眼直回「What」。

兩人之間的好交情由此可見，網友也跟著笑喊，「書豪老天是公平的」、「兩位的互動太好笑」、「雖然你唱的不好聽可是好可愛好圈粉」、「超級爛好好笑」、「雙J都很有梗啊」、「全亞洲唯一一個敢噹周董的男人」

林書豪獲得首月MVP。圖／新北國王提供

帶領新北國王走出季初傷兵潮的林書豪，場均拿下22分6.5助攻5.4籃板，在單月MVP投票中，從22位專業媒體選票中獲得19張5分票，球迷選票也以1545張排名第1，加權後以總佔比49.6％擠下丁聖儒，勇奪10-11月MVP。