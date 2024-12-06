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TPBL／開季7場只拿2勝 攻城獅開除教頭米蘭、鎖定新外教

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
攻城獅教練團異動，與總教練米蘭協議結束合約。圖／新竹御嵿攻城獅提供
攻城獅教練團異動，與總教練米蘭協議結束合約。圖／新竹御嵿攻城獅提供

在開季前7場比賽打完僅拿下2勝戰績在聯盟墊底後，新竹御嵿攻城獅球團今天宣布與總教練米蘭協議結束合約，將由原助理教練沈欣漢代理總教練職務，至於新任外籍教練預計在12月中抵台。

攻城獅近期苦吞一波3連敗，包括前一場比賽作客雲豹主場以23分差距吞下敗仗，在開季戰績敬陪末座的情況下，攻城獅球團也在今天宣布與總教練米蘭結束合約，並已經鎖定新任外籍教練將於12月中抵台。

總經理張樹人表示，「目前我們已經鎖定新任的外籍教練，在他完成原球隊的任務交接後，預計12月中抵達台灣。在這期間會先由原助理教練沈欣漢暫代總教練職務。」

攻城獅球團指出，米蘭在擔任助理教練與總教練時期，皆傾盡全力幫助球員成長。球團非常感謝米蘭教練這一年多來的付出，並祝福他未來執教生涯一切順利。

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