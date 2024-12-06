SBL／年花3千萬 基隆將成立籃球隊

基隆市府將成立SBL在地籃球隊，明年起每年編列3千萬、執行3年，預算3日獲議會通過。議長童子瑋向市長喊話「請你花在刀口上」，城市球隊雖有吸引力，但基層環境不夠好也難培養人才。謝表示，外界會贊助、門票收入等，這是基隆人的夢想。

市府希望透過成立SBL基隆球隊，結合專業職業等級的選手及教練資源，協助提升學校籃球競技實力，深耕在地籃球發展。

童子瑋在臉書貼文指籃球很熱血，要讓基隆籃球真的發展起來，最重要的還是從基層做起，把基礎打穩了，才有資格談城市籃球隊伍，現實是目前的基層環境不夠好。

謝國樑表示，引進SBL成立基隆在地籃球隊，就是要讓基隆籃球選手可以繼續留在基隆打球，每年不見得要花到3千萬元，可以有企業贊助，加上門票、周邊商品收入。

基隆市社會籃球協會理事長李光華表示，基隆成立自己的球隊立意很好，可以有向心力，但經費龐大，要有長遠規畫才能撐下去，如從教育基金支出，不能排擠到其他教育、體育經費。

民進黨市議員施偉政說，新北、彰化等縣市都是找企業冠名球隊合作，應多找企業贊助，不宜編教育基金養球隊。國民黨市議員韓世昱表示，基隆曾培育許多籃球好手，成立SBL籃球隊有助於建立城市形象。