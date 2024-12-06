聽新聞
0:00 / 0:00

SBL／年花3千萬 基隆將成立籃球隊

聯合報／ 記者游明煌／基隆報導
今年4月8名SBL球員到基隆市仁愛國小和籃球隊學生交流互動。本報資料照片
今年4月8名SBL球員到基隆市仁愛國小和籃球隊學生交流互動。本報資料照片

基隆市府將成立SBL在地籃球隊，明年起每年編列3千萬、執行3年，預算3日獲議會通過。議長童子瑋向市長喊話「請你花在刀口上」，城市球隊雖有吸引力，但基層環境不夠好也難培養人才。謝表示，外界會贊助、門票收入等，這是基隆人的夢想。

市府希望透過成立SBL基隆球隊，結合專業職業等級的選手及教練資源，協助提升學校籃球競技實力，深耕在地籃球發展。

童子瑋在臉書貼文指籃球很熱血，要讓基隆籃球真的發展起來，最重要的還是從基層做起，把基礎打穩了，才有資格談城市籃球隊伍，現實是目前的基層環境不夠好。

謝國樑表示，引進SBL成立基隆在地籃球隊，就是要讓基隆籃球選手可以繼續留在基隆打球，每年不見得要花到3千萬元，可以有企業贊助，加上門票、周邊商品收入。

基隆市社會籃球協會理事長李光華表示，基隆成立自己的球隊立意很好，可以有向心力，但經費龐大，要有長遠規畫才能撐下去，如從教育基金支出，不能排擠到其他教育、體育經費。

民進黨市議員施偉政說，新北、彰化等縣市都是找企業冠名球隊合作，應多找企業贊助，不宜編教育基金養球隊。國民黨市議員韓世昱表示，基隆曾培育許多籃球好手，成立SBL籃球隊有助於建立城市形象。

SBL 籃球

延伸閱讀

全國高中商業類技藝競賽 511人爭73座金手獎

謝國樑年花3千萬養SBL籃球隊 議長童子瑋提醒：錢花在刀口上

民調施政滿意度57.2% 謝國樑：罷免仇恨翻頁、過去了

朱立倫參加基隆國民黨黨慶 他讚「戰勝惡罷」繼續力挺謝國樑

相關新聞

SBL／年花3千萬 基隆將成立籃球隊

基隆市府將成立SBL在地籃球隊，明年起每年編列3千萬、執行3年，預算3日獲議會通過。議長童子瑋向市長喊話「請你花在刀口上...

UBA／胡晉豪爆扣、張祐瑋飆20分 國體退中原開季4連勝

UBA公開男一級預賽第二階段保持不敗金身的國體大，今天出戰中原大學在首節打完還一度落後，不過接下來三節國體不僅進攻加溫，...

PLG／12強來台應援爆紅 金渡娥加盟Fubon Angels 

連續兩年榮獲PLG年度啦啦隊的Fubon Angels，本季繼與韓籍啦啦隊員南珉貞完成續約後，今天正式宣布再簽下一名韓籍...

TPBL／高錦瑋、克羅馬飆57分 雲豹獵攻城獅重返5成勝率

在上周主場開幕周兩場都打到最後一刻才分出勝負，最終收下1勝、1敗的桃園台啤永豐雲豹，今天繼續在主場出戰戰績墊底的新竹御嵿...

UBA／劉丞勳32分助健行輕取高師大 國體大也奪3連勝

UBA公開男一級預賽第二階段兩支不敗之師在今天雙雙取勝，其中上季亞軍的健行科大在一哥劉丞勳猛轟32分下，以114：57輕...

籃球／南韓職業運動史從未面臨戒嚴 職籃高層：我整晚睡不著

昨南韓突然緊急宣布戒嚴，持續了約6小時，這次宣布戒嚴是近44年年來首次。南韓媒體《京鄉新聞》也報導了這次突然的戒嚴令隊體育圈的影響。 《京鄉新聞》稱這是「從1982年職棒成立以來，韓國職業運動前

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。