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UBA／胡晉豪爆扣、張祐瑋飆20分 國體退中原開季4連勝
UBA公開男一級預賽第二階段保持不敗金身的國體大，今天出戰中原大學在首節打完還一度落後，不過接下來三節國體不僅進攻加溫，還在防守端成功限制住中原，讓中原三節得分都不到15分，最終國體就以89：58收下4連勝。
開局國立體大熱機稍慢，第一節20：22小輸，第二節還一度9分差落給中原，但接下來國體大卻打出一波跨節20：2海嘯攻勢，以44：35超車，含張祐瑋拿6分，廖偉皓、林睿軒各1記三分彈，第三節打完已領先20分，勝負提前底定。
國體大大二前鋒張祐瑋，今天繳出20分、7籃板，開季連4場得分上雙，含次役對義守生涯新高29分，迄今4戰場均20分、4.3籃板、3.7助攻、2抄截，至於有爆扣演出的胡晉豪則有8分進帳。
第四節國體大教練桑茂森還一度讓張祐瑋、胡晉豪、黃偉程同時上場，也是繼暑假盃賽後的本季2度「小三塔」，成效不錯，黃偉程飆1外線拿7分，廖偉皓則進3球拿10分，兩人各送3次助攻。
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