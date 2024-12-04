TPBL／高錦瑋、克羅馬飆57分 雲豹獵攻城獅重返5成勝率

在上周主場開幕周兩場都打到最後一刻才分出勝負，最終收下1勝、1敗的桃園台啤永豐雲豹，今天繼續在主場出戰戰績墊底的新竹御嵿攻城獅，在高錦瑋、克羅馬和威廉斯攜手拿下77分下，以112：89賞給攻城獅三連敗。

雲豹與攻城獅今年開季狀態都不如預期，戰績也都排名在後段班，而今天兩軍也進行本賽季的第二次交手，前一次在客場慘輸26分的雲豹，今天回到主場後也成功扳回顏面。

首節雲豹主控高錦瑋就延續前場比賽的火熱手感，單節投進2顆三分球拿下10分，但今天進行變陣將高國豪拉下先發的攻城獅，在克拉單節也有12分進帳下，兩隊首節打完還戰成24：24平手。

不過接下來幾節攻城獅卻接連出現攻勢無預警斷電的問題，包括第二節前段共發生8次失誤且一分未得，讓雲豹拉出一波15：0的攻勢，直到蕭順議在該節剩下6分多鐘時，在籃下擺進兩分後才終結超過5分鐘的得分乾旱期。

儘管第二節後段雲豹也因為失誤問題遇上亂流，讓攻城獅取得反撲機會，但易籃後攻城獅斷電的問題再度發生，又讓雲豹該節拉出一波20：6的攻勢，一口氣將比分差距擴大到25分，勝負提前底定，最終雲豹也以23分差距取勝，開季前6場比賽取得3勝3敗、五成勝率。

雲豹今天以洋將克羅馬攻下34分、9籃板、9抄截、7助攻表現最佳，高錦瑋則拿下23分，連續兩場比賽得分破20分，至於威廉斯則有20分、11籃板，雲豹今天團隊也送出21次抄截，迫使攻城獅發生29次失誤，成為勝負關鍵。

對於近兩場比賽手感回溫，高錦瑋表示，在開季投籃手感不佳的情況下，過去一段時間確實在修正投籃上下了不少功夫，「教練給予我們很大信心，希望我們盡情在場上展現自己能力，我自己也花很多時間在投籃，因為命中率沒有到很好，還好這陣子有慢慢調回來，在小安（蔣淯安）離開後，在得分上我也要多扛一些責任。」