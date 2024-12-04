UBA／劉丞勳32分助健行輕取高師大 國體大也奪3連勝

UBA公開男一級預賽第二階段兩支不敗之師在今天雙雙取勝，其中上季亞軍的健行科大在一哥劉丞勳猛轟32分下，以114：57輕取高師大，至於國體大則是在林睿軒投進4顆三分球下，以87：72擊敗萬能科大，兩校都收下3連勝。

預賽前2場比賽都以破百得分擊敗對手的健行，今天碰上高師大依舊火力旺盛，尤其今年多留校一年、未提早投入選秀的劉丞勳，今天前三節打完就已經攻破30分，預賽3戰打完平均25.7分，超越第一階段的台師大林韋愷，暫居得分王。

在劉丞勳領軍下，健行在首節就領先對手高達22分，上半場打完已經領先33分，讓教練劉孟竹獲得更多調度空間，最終健行也在團隊全隊12人皆有得分紀錄下，以114：57取得三連勝，不僅開季連3戰得分破百，得分還比對手多一倍。

同樣拉出3連勝的還包括了國體大，在今天出戰萬能的比賽中，兩隊上半場還一路拉鋸，但易籃後國體逐漸擴大領先差距，最終以15分差擊敗萬能。

對於今年球隊面臨陳冠中、徐宇煇畢業，主控陳力生更提早投入職籃選秀，讓國體在團隊戰力上有不小流失，但教練桑茂森表示，相較於過往的國體戰術多數圍繞著陳力生、陳冠軍運轉，今年在球的流動上做得更為頻繁，讓每個球員都有持球機會。