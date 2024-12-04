籃球／南韓職業運動史從未面臨戒嚴 職籃高層：我整晚睡不著

昨南韓突然緊急宣布戒嚴，持續了約6小時，這次宣布戒嚴是近44年年來首次。南韓媒體《京鄉新聞》也報導了這次突然的戒嚴令隊體育圈的影響。

《京鄉新聞》稱這是「從1982年職棒成立以來，韓國職業運動前所未有的空前局面」在戒嚴後，軍方指揮部發布緊急戒嚴令，主要內容包括禁止政治活動、集會、罷工、散佈混亂的行為，並允許戒嚴部隊逮捕、搜查違反者，市民的日常生活受到嚴格監控。

南韓總統尹錫悅昨晚宣布戒嚴，在凌晨即解嚴，讓南韓人民度過了心驚膽跳的一夜。 路透

對於年輕一代的人來說，是首次感受到戒嚴的緊張情勢，這也是南韓職業運動的第一次面臨戒嚴狀態。前次戒嚴為1979年，而南韓最早的職業聯賽為1982年創立的韓國職棒，意即韓國職業運動，不論籃球、足球或者排球，都沒有經歷過戒嚴。

《京鄉新聞》對照1979年戒嚴期間，所有體育賽事（如全國足球選手權大會、韓國棒球大賽等）均被無限期延期，戒嚴令解除後才陸續恢復。南韓政府在宣布戒嚴6小時後即解嚴，並無實質影響到職業運動進行。某職籃球隊的高層面臨突來的混亂表示：「我幾乎無法入睡，我都在想如果不能比賽該怎麼辦。」