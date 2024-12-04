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籃球／南韓突宣布戒嚴震撼體壇！B聯賽球隊急問：能不能回日本？

聯合新聞網／ 綜合報導
廣島蜻蜓隊正在南韓境內備戰東亞超級聯賽，卻突然遭遇戒嚴。 新華社
廣島蜻蜓隊正在南韓境內備戰東亞超級聯賽，卻突然遭遇戒嚴。 新華社

韓國總統尹錫悅3日晚間宣布緊急戒嚴，雖然僅持續6小時候就解嚴，但仍讓韓國體壇嚇出一身冷汗，且不只影響到國內選手與聯賽，彼時在韓國境內的外國球隊更是不得安寧。

留在韓國境內備戰東亞超級聯賽（EASL）的日本B聯賽廣島蜻蜓隊，在宣布戒嚴時陷入了一陣混亂。當時蜻蜓隊正在飯店裡，戒嚴令發布之後，他們立即向聯賽方詢問：「明天比賽能否正常舉行？」甚至還問了能不能回到日本等問題。

南韓總統尹錫悅4日早上宣布解除戒嚴，EASL賽事也順利進行。 歐新社
南韓總統尹錫悅4日早上宣布解除戒嚴，EASL賽事也順利進行。 歐新社

隨著韓國社會傳出傳出可能停課以及取消部分活動的風聲，球隊便開始探詢讓隊員立即返回日本的可能性。不過聯賽方則回應，其他體育賽事尚未接獲取消的消息，機場航班運作也未受影響，建議先靜觀其變。

劇情接著發生重大轉折，過了幾小時後政府便宣布解嚴，最終，蜻蜓隊確定按計畫參與比賽。雖然戒嚴令已經解除，但此事件不只讓韓國社會感受到巨大衝擊，對於尚處在韓國境內的外國人來說也是一次膽戰心驚的體驗。

南韓戒嚴 籃球

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