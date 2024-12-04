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PLG／鋼鐵人主場開幕周 高雄子弟兵李凱威受邀開球

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
高雄子弟兵李凱威將在鋼鐵人主場開幕周擔任開球嘉賓。圖／高雄鋼鐵人提供
高雄子弟兵李凱威將在鋼鐵人主場開幕周擔任開球嘉賓。圖／高雄鋼鐵人提供

PLG高雄鋼鐵人隊本周將舉行「新星燎原 Revive」主場開幕周，並將在8日邀請高雄子弟兵、世界12強棒球賽中華隊內野手李凱威擔任開球嘉賓，他也透露自己平時雖然不太會打籃球，但相當喜歡勇士當家射手柯瑞（Stephen Curry）。 

李凱威畢業於鼓岩國小、五福國中及高苑工商棒球隊，為正港的高雄子弟兵，2019年被重返中華職棒的味全龍職業棒球隊相中，打擊及守備皆有不俗的表現，2022到24年連續三年蟬聯二壘手金手套，2023、24年蟬聯兩屆二壘手最佳十人，2023年幫助味全龍奪下重返中華職棒後的首座總冠軍。

鋼鐵人邀請李凱威開球，也期許能藉由冠軍成員的加持，讓鋼鐵人在開幕周能夠奪下本季首勝，更甚是二連勝。

有趣的是，李凱威與鋼鐵人最年輕的潛力後場指揮官莊朝勝，兩人都是大三結束後便投身職業賽場，他也以學長的身分提點，提早從學生到職業舞台會遇到很多新的挑戰，但不論遇到什麼挫折都要相信自己，都會是將來很好的養分。

李凱威說自己不太會打籃球、只會投籃，偶像則是柯瑞。雖然過去有進場看球的經驗，但這次是李凱威首次受邀進場擔任開球嘉賓，也是首次回到家鄉高雄看球，他表示很期待，也祝福球隊能夠順利拿下勝利，更預約希望下次還有機會能夠進場看球。

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