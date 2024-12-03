UBA／末節淨勝21分 健行開季前兩戰得分破百二連勝 

前三節雖一路領先，但始終無法突破單節20分大關，健行科大今天在UBA公開男一級預賽第二戰，在整場領先中原大學的情況下，卻直到第四節才靠著單節淨勝21分拉大差距，最終以106：66收下預賽二連勝。

健行今年在陣容大洗牌的情況下，預賽首場比賽就以單場22顆三球的兇猛火力輕取萬能科大，不過今天第二場比賽面對中原卻略為熄火，前三節僅投進7顆三分球，但末節團隊火力總算甦醒，拉出單節34：13的攻勢，最終以40分差距在「中壢內戰」中擊敗中原。

對於末節贏21分，但比前三節共才領先19分還多，有些反常，健行教練劉孟竹說：「在我的籃球字典裡，學生聯賽沒所謂的『垃圾時間』，上場就是拚到底。」

而今天健行陳威宇還在比賽後段上演一次飛扣美技，讓劉孟竹直呼樂見，「高中快畢業才打球的陳威宇，較同儕慢太多，因而觀念、基本功，乃至攻防節奏拿捏，都還不到位，得再給他一些時間，他的優勢是手感不錯，尤其三分球，外加出身運動家庭，爸媽悉為田徑的全能國手名將，他則大學之前泰半在在跳高，運動量、反應都快，才能慢慢趕進度，但要走的路還很長，希望兩年內也即畢業前，能闖出名號。」

這也是陳威宇上季起披中信戰袍首戰一級後，兩年來第2次扣籃，第一次是上季對台師大，他說：「那一球是快攻，無人防守輕鬆灌進，今天則不一樣，前面有兩名中原球員，我仍果斷起飛，把球塞進。」

陳威宇出身大甲高中，老爸陳坤厚、老媽蘇瓊媚各是男10項、女七項全能國手，阿姨蘇瓊月曾是全國跳高紀錄保持人，姨丈卓玉泉一樣箇中高手，且影響到瘦高的陳威宇，他因此未接棒爸媽玩全能運動，反而走阿姨及姨丈的跳高路，高二曾跳過2米09的個人最高，因緣際會高三快畢業前，開始接觸籃球，且從此愛上。

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