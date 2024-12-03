籃球／基隆每年編3千萬成立SBL球隊 謝國樑：時候到了

基隆市府將引進SBL成立基隆在地籃球隊，讓基隆的籃球選手可以繼續留在基隆打球，明年在教育基金編列3千萬補助，預計3年共要花9千萬，今天議會引發藍綠議員爭論不休，但最後預算仍過關。市長謝國樑說，「等了20多年，時候到了」，基隆將有專屬的球隊，完成基隆人的夢想。

市府在教育基金編列3千萬元，引進SBL成立在地籃球發展，希望透過城市球隊結合專業職業等級的選手及教練資源，協助提升基隆市學校籃球競技實力，深耕在地籃球發展。

議員陳冠羽表示，市府成立半職業籃球球隊由教育基金支出太過牽強，體育雖然為教育的一環，但不是沾上點邊就該支用教育經費，用教育經費養一支職業籃球隊，孩子們會有感嗎？如真的要成立職業籃球隊，建議從市務預算編列，不要擠壓學生的教育資源，憂心未來成無底洞。

但議員張芳麗說，中華棒球隊拿到世界冠軍回來都沒有基隆的選手，基隆要發展籃球成立球隊是很好的開始，是一個很好的開頭。議員張耿輝認為，大家眼光要放遠一點，基隆不是體育沙漠。

謝國樑說，推動成立自己籃球隊的經費，絕對不會排擠到學校營養午餐的經費，兩波提升後已經和台北市的一樣的標準，這是基隆和驕傲的政績。

謝國樑表示，引進SBL成立基隆在地籃球隊，就是要讓基隆的籃球選手可以繼續留在基隆打球，需要一個平台讓孩子留在基隆，原則上要設立球隊，但每年不見得要花到3千萬，可以有外界企業的贊助，也可以有門票及周邊商品的收入，每年的負擔就可以降低，要先建立隊伍才有資路去賣票，去爭取企業贊助，要先有實績出來。會爭取例如一信長期贊助的企業。

謝國樑並說，基隆20多年來都沒有自己半職業球隊，他要讓基隆的球員可以回家打球，教練也可以歸鄉，「it’s about time」，「等了20多年，時候到了」，讓基隆有專屬的球隊，完成基隆人的夢想。

熱愛籃球的議長童子瑋做成結論前有感而發說，教育基金應該專款專用，直接挪用這筆錢來成立球隊，對教育資源本已有限的基隆來說是不負責任的。3年共9千萬要更謹慎思考。

童子瑋表示，基隆發展籃球首要任務是提升基層籃球訓練環境，包含籃球教育資源明顯不足、比賽沒有經費，以及新建風雨球場，這都是比設立城市籃球隊，基層更迫切需要到位的資源支持。

童說，若市府真的有心推動籃球隊，早就應該像其他城市一樣，積極尋求企業合作，透過公私協力的模式來建立球隊。既不會壓縮教育預算，也能創造更多就業機會，並有效行銷基隆。

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