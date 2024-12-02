UBA／轉學生磨合OK！健行轟120分新學年開紅盤

113學年度富邦人壽UBA大專籃球聯賽公開男一級預賽第二階段，今天在高雄義守大學體育館點燃戰火，打頭陣的上季亞軍健行科大，首戰碰本季重返公開一級的萬能科大輕鬆打，12人上場、11人得分且有7人達兩位數，輕鬆寫下120：58大勝。

第一場就飆出高得分，健行總教練劉孟竹說：「球季才剛開始，且充其量只是一場球，還早，此役旨在磨本季甫轉來的幾名舊新人及大一菜鳥，讓他們及早融人UBA季賽，因今夏在幾個盃賽他們雖已搭配多次，成效也不錯，暑假末期兩大盃賽健行都拿冠軍，但跟UBA到底不一樣，今天的開季戰尤其重要，肯定要全力以赴且拿下。」

健行上季主將蔡宸鋼職選秀上榜、史魯齊轉至黎明科大，另有土洋7人異動，只剩6名救生；本季新收6枚大一菜鳥，含廖本謙從政大轉來再大一謮起，另有6名大二、三轉學生，報名足額18人。除暑假盃賽舊新重新整合，今天開季戰劉孟竹也充分給新人空間，6名轉學生登錄4人、3名菜鳥，6名舊員除控衛孫琦森微恙免戰，另5人全上4人先發。

第一節健行就飆7記三分彈轟34分，34：13早早鎖定首勝，大四「一哥」劉丞勳先發23分鐘三分球13投中5拿19分、6籃板、6助攻，4名轉學生也很進入狀況，世新轉來的大二前鋒曾睦軒三分球4投中2拿16分、11籃板，兩年來第2度「雙十」，大三後衛王鼎鈞5投中3得13分、5助攻，中信學

院轉來的陳威宇7投中3拿11分。

王鼎鈞、曾睦軒說，當初沒跟世新教練及隊友南下中信，選擇走自己的路，也獲教練的祝福，且轉來健行愈有揮灑空間；爸媽都是田徑國手名將的陳威宇說：「上季打中信很OK，但來健行尋求再突破，除團隊訓練，家人另幫我聘了專業個人訓練師，希望可再進化，今天初被健行戰袍UBA，沒有適應的問題。」

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