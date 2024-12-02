快訊

員工親筆信再控「與霸凌加害者站一起」 台鐵說話了

柴犬每天晚上五點蹲坐門口 飼主難過：抱歉爺爺再也不會回家

牛津辭典2024年度代表字 「大腦腐蝕」一詞時隔170年再受矚

UBA／轉學生磨合OK！健行轟120分新學年開紅盤

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
健行科大轉學生曾睦軒首戰三分球4投中2拿16分。圖／大專體總提供
健行科大轉學生曾睦軒首戰三分球4投中2拿16分。圖／大專體總提供

113學年度富邦人壽UBA大專籃球聯賽公開男一級預賽第二階段，今天在高雄義守大學體育館點燃戰火，打頭陣的上季亞軍健行科大，首戰碰本季重返公開一級的萬能科大輕鬆打，12人上場、11人得分且有7人達兩位數，輕鬆寫下120：58大勝。

第一場就飆出高得分，健行總教練劉孟竹說：「球季才剛開始，且充其量只是一場球，還早，此役旨在磨本季甫轉來的幾名舊新人及大一菜鳥，讓他們及早融人UBA季賽，因今夏在幾個盃賽他們雖已搭配多次，成效也不錯，暑假末期兩大盃賽健行都拿冠軍，但跟UBA到底不一樣，今天的開季戰尤其重要，肯定要全力以赴且拿下。」

健行上季主將蔡宸鋼職選秀上榜、史魯齊轉至黎明科大，另有土洋7人異動，只剩6名救生；本季新收6枚大一菜鳥，含廖本謙從政大轉來再大一謮起，另有6名大二、三轉學生，報名足額18人。除暑假盃賽舊新重新整合，今天開季戰劉孟竹也充分給新人空間，6名轉學生登錄4人、3名菜鳥，6名舊員除控衛孫琦森微恙免戰，另5人全上4人先發。

第一節健行就飆7記三分彈轟34分，34：13早早鎖定首勝，大四「一哥」劉丞勳先發23分鐘三分球13投中5拿19分、6籃板、6助攻，4名轉學生也很進入狀況，世新轉來的大二前鋒曾睦軒三分球4投中2拿16分、11籃板，兩年來第2度「雙十」，大三後衛王鼎鈞5投中3得13分、5助攻，中信學

院轉來的陳威宇7投中3拿11分。

王鼎鈞、曾睦軒說，當初沒跟世新教練及隊友南下中信，選擇走自己的路，也獲教練的祝福，且轉來健行愈有揮灑空間；爸媽都是田徑國手名將的陳威宇說：「上季打中信很OK，但來健行尋求再突破，除團隊訓練，家人另幫我聘了專業個人訓練師，希望可再進化，今天初被健行戰袍UBA，沒有適應的問題。」

籃球

延伸閱讀

好天氣遊三貂嶺 婦人不慎跌倒骨折…消防員搬運下山送醫

UBA／菜鳥楊剴平飆31分 政大力挫世新收33連勝

UBA／林哲宇飆8顆三分球 助李盛新賞前東家世新6連敗

UBA／林韋愷飆大三元打出選秀身價 台師退世新收4連勝

相關新聞

UBA／轉學生磨合OK！健行轟120分新學年開紅盤

113學年度富邦人壽UBA大專籃球聯賽公開男一級預賽第二階段，今天在高雄義守大學體育館點燃戰火，打頭陣的上季亞軍健行科大...

TPBL／現金交易！特攻買斷林孟學雲豹合約

新北中信特攻籃球隊和台啤永豐雲豹隊今天宣布達成交易協議，以現金交易方式將原本雲豹球員林孟學交易到特攻，林孟學明天就將正式...

TPBL／戰神新洋將開箱成功 合轟43分擊退特攻

台灣職業籃球大聯盟（TPBL）台北台新戰神今天作客特攻主場，靠著新開箱的雙洋將麥卡倫、艾力克合力攻下43分帶領，以85比...

PLG／獵鷹新主場吸滿場球迷 對手教練都驚奇

台南台鋼獵鷹本季加入PLG，主場也搬到成功大學中正堂，本周正式「開箱」吸引近乎滿場球迷，上座率達9成9，連今天對手桃園璞...

PLG／打完中華隊回歸 盧峻翔自爆：忘記領航猿戰術

上季奪下PLG年度MVP，桃園璞園領航猿本土「一哥」盧峻翔今年如願入選中華隊，亞洲盃資格賽出戰紐西蘭替補上陣攻下12分，...

PLG／盧峻翔扮第四節先生 獵鷹主場再失守

本季轉戰PLG的台南台鋼獵鷹本周迎接成功大學新主場開幕周，昨天錯過領位數領先遭台北富邦勇士隊逆轉，今天碰桃園璞園領航猿前...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。