TPBL／現金交易！特攻買斷林孟學雲豹合約

新北中信特攻籃球隊和台啤永豐雲豹隊今天宣布達成交易協議，以現金交易方式將原本雲豹球員林孟學交易到特攻，林孟學明天就將正式投入特攻軍團訓練，期待提升特攻鋒線強度。

現年32歲的林孟學，身高195公分、體重88公斤，背號37號，特攻買斷林孟學的合約後，新成員將在明天加入陣容。

林孟學國立體大畢業後投入2015年SBL選秀，被富邦勇士隊在第2輪第2順位選中，生涯9個賽季皆效力勇士，參與團隊4冠歷程；今年離開勇士轉戰雲豹，季中轉換東家的他說：「很高興能夠加入新北中信特攻大家庭，我會用最快的速度與最努力的付出去熟悉球隊的體系、了解球隊的打法，拿出最好的表現幫助球隊！」

中信特攻李逸驊總教練歡迎林孟學的加入，「光哥」說：「孟學在禁區的部分，做苦工、防守、推擠都有實質表現。在這個考量之下，希望孟學能夠鞏固四號位的防守，提升球隊能力，也希望孟學進到特攻之後，可以學習更多的技能。尤其孟學目前比較偏向於防守，進攻部分也希望他能夠更進步，相信會對球隊有更大的幫助！」

雲豹表示，感謝林孟學加入球隊以來的貢獻與付出，祝福他未來能在職業賽場上有更好的發展機會，也希望球迷們持續為林孟學加油。 特攻隊迎接新成員林孟學。圖／特攻隊提供

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