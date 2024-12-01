PLG／獵鷹新主場吸滿場球迷 對手教練都驚奇

台南台鋼獵鷹本季加入PLG，主場也搬到成功大學中正堂，本周正式「開箱」吸引近乎滿場球迷，上座率達9成9，連今天對手桃園璞園領航猿教練卡米諾斯都十分驚喜，獵鷹教頭柯納和本土內線大將謝宗融也感謝球迷熱情進場，盼主場首勝盡快到來。

獵鷹昨天第一場主場賽事吸引滿場4000位球迷進場，今天碰領航猿也有3950位球迷進場，不過昨天一路領先卻在第四節尾聲遭台北富邦勇士逆轉，今天又浪費最多9分領先，第四節失守下以85：101敗給領航猿。

領航猿教頭卡米諾斯曾擔任T1元年台中太陽總教練，當時就曾率隊和獵鷹交手，當時獵鷹主場還設在嘉南藥理大學紹宗體育館，卡米諾斯賽後記者會第一句話就說：「我還在T1聯盟時，到台南球迷沒有那麼多，很開心今天看到那麼多球迷，讓人開心，希望能繼續發展下去。」

上季尾聲接下獵鷹兵符的柯納也感謝所有球迷這兩天的進場，「我們會持續努力，給球迷更多可以慶祝的比賽，努力呈現出精彩的球賽，期待下次主場的到來。」

柯納不諱言，相較昨天力戰全場敗陣，今天表現的確不如領航猿，球隊必須打得更有侵略性，攻守兩端也要更有紀錄，個人和團隊都有修正進步的空間，才能和團隊默契良好的領航猿抗衡。

今天攻下獵鷹本土最高10分的謝宗融也說，明白領航猿是強勁對手，今天獵鷹只打了半場好球，不論個人、團隊或和洋將的配合都有許多修正空間，「賽季才剛開始，相信會愈來愈好，謝謝球迷的支持，下次主場開箱希望拿下更好成績。」 獵鷹新主場成功大學中正堂「開箱」，兩天幾乎都有滿場球迷進場。圖／PLG提供

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