快訊

周一午後變天！周五降雨熱區擴大 這日起降溫「明顯偏冷」

懶人包／好市多黑色購物週最後1天優惠！黑五3C家電特價 iPhone 16現折2千還有貨

陸劍擊冠軍也轉行？穿黑絲襪挨批成性感網紅 秦雪：我不想紅，只想賺錢養女兒

聽新聞
0:00 / 0:00

PLG／獵鷹新主場吸滿場球迷 對手教練都驚奇

聯合報／ 記者曾思儒／台南即時報導
獵鷹新主場成功大學中正堂「開箱」，兩天幾乎都有滿場球迷進場。圖／PLG提供
獵鷹新主場成功大學中正堂「開箱」，兩天幾乎都有滿場球迷進場。圖／PLG提供

台南台鋼獵鷹本季加入PLG，主場也搬到成功大學中正堂，本周正式「開箱」吸引近乎滿場球迷，上座率達9成9，連今天對手桃園璞園領航猿教練卡米諾斯都十分驚喜，獵鷹教頭柯納和本土內線大將謝宗融也感謝球迷熱情進場，盼主場首勝盡快到來。

獵鷹昨天第一場主場賽事吸引滿場4000位球迷進場，今天碰領航猿也有3950位球迷進場，不過昨天一路領先卻在第四節尾聲遭台北富邦勇士逆轉，今天又浪費最多9分領先，第四節失守下以85：101敗給領航猿。

領航猿教頭卡米諾斯曾擔任T1元年台中太陽總教練，當時就曾率隊和獵鷹交手，當時獵鷹主場還設在嘉南藥理大學紹宗體育館，卡米諾斯賽後記者會第一句話就說：「我還在T1聯盟時，到台南球迷沒有那麼多，很開心今天看到那麼多球迷，讓人開心，希望能繼續發展下去。」

上季尾聲接下獵鷹兵符的柯納也感謝所有球迷這兩天的進場，「我們會持續努力，給球迷更多可以慶祝的比賽，努力呈現出精彩的球賽，期待下次主場的到來。」

柯納不諱言，相較昨天力戰全場敗陣，今天表現的確不如領航猿，球隊必須打得更有侵略性，攻守兩端也要更有紀錄，個人和團隊都有修正進步的空間，才能和團隊默契良好的領航猿抗衡。

今天攻下獵鷹本土最高10分的謝宗融也說，明白領航猿是強勁對手，今天獵鷹只打了半場好球，不論個人、團隊或和洋將的配合都有許多修正空間，「賽季才剛開始，相信會愈來愈好，謝謝球迷的支持，下次主場開箱希望拿下更好成績。」

獵鷹新主場成功大學中正堂「開箱」，兩天幾乎都有滿場球迷進場。圖／PLG提供
獵鷹新主場成功大學中正堂「開箱」，兩天幾乎都有滿場球迷進場。圖／PLG提供

籃球

延伸閱讀

PLG／打完中華隊回歸 盧峻翔自爆：忘記領航猿戰術

PLG／盧峻翔扮第四節先生 獵鷹主場再失守

PLG／哥哥「雞柳條」爆紅 獵鷹吉祥物賣雞米花攬客

PLG／林志傑決勝節挺身而出 勇士逆轉擊敗獵鷹

相關新聞

TPBL／戰神新洋將開箱成功 合轟43分擊退特攻

台灣職業籃球大聯盟（TPBL）台北台新戰神今天作客特攻主場，靠著新開箱的雙洋將麥卡倫、艾力克合力攻下43分帶領，以85比...

PLG／獵鷹新主場吸滿場球迷 對手教練都驚奇

台南台鋼獵鷹本季加入PLG，主場也搬到成功大學中正堂，本周正式「開箱」吸引近乎滿場球迷，上座率達9成9，連今天對手桃園璞...

PLG／打完中華隊回歸 盧峻翔自爆：忘記領航猿戰術

上季奪下PLG年度MVP，桃園璞園領航猿本土「一哥」盧峻翔今年如願入選中華隊，亞洲盃資格賽出戰紐西蘭替補上陣攻下12分，...

PLG／盧峻翔扮第四節先生 獵鷹主場再失守

本季轉戰PLG的台南台鋼獵鷹本周迎接成功大學新主場開幕周，昨天錯過領位數領先遭台北富邦勇士隊逆轉，今天碰桃園璞園領航猿前...

TPBL／海神最後4秒飆追平三分彈 延長賽氣走雲豹

本周迎接主場開幕周的桃園永豐雲豹隊，今天一度克服兩位數落後，但第四節末錯過奪勝機會，讓海神隊洋將威勝最後4秒投進追平外線...

PLG／哥哥「雞柳條」爆紅 獵鷹吉祥物賣雞米花攬客

中華隊勇奪第3屆世界12強棒球賽冠軍，成員返國時台鋼雄鷹吉祥物「TAKAO」為台鋼唯一入選中華隊的陳柏清接機，一人一鷹在...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。