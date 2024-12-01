PLG／打完中華隊回歸 盧峻翔自爆：忘記領航猿戰術

上季奪下PLG年度MVP，桃園璞園領航猿本土「一哥」盧峻翔今年如願入選中華隊，亞洲盃資格賽出戰紐西蘭替補上陣攻下12分，表現亮眼，今天回歸母隊首戰也有22分演出，但他卻自爆「有些領航猿的戰術忘記了」，讓一旁的領航猿教頭卡米諾斯露出好氣又好笑的神情。

盧峻翔原本不在中華隊15人名單，因福爾摩沙夢想家林俊吉因傷退出遞補入選，11月13日打完東超聯賽後才到中華隊報到訓練，11月25日碰紐西蘭獲得上場機會的他說：「滿大差別是我比較晚到中華隊，要記很多戰術，很專注去記。」

盧峻翔提到，和中華隊外籍教頭圖奇接觸時間不多，花很多心力去了解新體系，今天回歸除了手感一開始明顯較差，領航猿原本的戰術也有點「小忘記」，不過畢竟在球隊時間久，對體系和成員都很熟悉，很快就融入團隊。

全場22分有11分集中在決勝節，找回手感的盧峻翔率隊以101：85擊敗主場的台南台鋼獵鷹，為12月賽事開出紅盤；領航猿接續7日將南下高雄迎戰鋼鐵人，11日到澳門參加東超賽事，14日回主場迎戰台北富邦勇士，讓盧峻翔成「空中飛人」。

經過亞洲盃資格賽洗禮，盧峻翔坦言感受到強度上的落差，「這是我欠缺的國際經驗，就持續努力。」不管到紐西蘭或澳門都要經過飛行考驗，盧峻翔強調只能自我調適，自己必須找更多休息、修復時間，好好迎接每一場比賽。

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