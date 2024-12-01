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PLG／盧峻翔扮第四節先生 獵鷹主場再失守

聯合報／ 記者曾思儒／台南即時報導
領航猿盧峻翔攻下本土最高的22分。圖／領航猿提供
領航猿盧峻翔攻下本土最高的22分。圖／領航猿提供

本季轉戰PLG的台南台鋼獵鷹本周迎接成功大學新主場開幕周，昨天錯過領位數領先遭台北富邦勇士隊逆轉，今天碰桃園璞園領航猿前三節還能緊咬比數，但第四節沒能守住領航猿本土「一哥」盧峻翔和洋將瓊斯，最終以85：101吞敗，沒能在成功大學中正堂嚐到勝利滋味。

第一節獵鷹在白薩單節7分發揮下取得25：19領先，第二節換隊長翟蒙發揮，他先飆外線再切入取分，6分06秒籃下出手再造成領航猿外籍生丁恩迪違反運動精神犯規，他2罰俱中後領先擴大到38：29；領航猿靠葛拉漢個人8分進帳帶動一波12：0狂攻逆轉比分，李家慷讀秒階段再飆進三分彈，讓領航猿帶著44：42領先進入下半場。

盧峻翔、伯朗第三節連飆外線，率領航猿再拉開領先；獵鷹靠謝宗融上籃、飆三分彈追到62：65，但領航猿伯朗讀秒階段籃下放進2分，領航猿三節打完仍握有67：62優勢。

獵鷹第四節靠洋將赤崁率先取分，白薩外線也開火，持續緊咬比分，但沒能擋下領航猿「一哥」盧峻翔，他拋投、切入還飆外線，開節3分鐘就獨拿7分，加上洋將瓊斯裡、外發揮，個人連拿5分下助領航猿領先擴大到83：69，兩位數領先就此一路維持，最終領航猿就以101：85帶走勝利。

盧峻翔全場攻下22分，11分集中在決勝節，洋將伯朗31分、9籃板，瓊斯也有19分、10籃板；獵鷹以飛雷神25分最高，白薩11分，謝宗融10分是本土最高。

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