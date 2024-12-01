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TPBL／海神最後4秒飆追平三分彈 延長賽氣走雲豹

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
蘇文儒繳出「雙10」數據。圖／高雄全家海神隊提供
蘇文儒繳出「雙10」數據。圖／高雄全家海神隊提供

本周迎接主場開幕周的桃園永豐雲豹隊，今天一度克服兩位數落後，但第四節末錯過奪勝機會，讓海神隊洋將威勝最後4秒投進追平外線，海神延長賽再打出17：5攻勢，驚險以106：94踢館成功。

海神首節雖以26：29落後，第二節在蘇文儒單場10分挹注下打出28：16單節攻勢，半場打完反以54：45超前，三節打完也握有70：63優勢。

雲豹第四節開啟追分模式，9分35秒高錦瑋執行技術犯規罰球後助隊追到69：71，7分06秒高錦瑋切入進球後更助隊以75：73超前比分，高錦瑋接續再飆外線、抄截快攻也得手，讓開節不到7分鐘打出20：5攻勢的雲豹領先擴大到83：75。

海神暫停後換上蘇文儒止血，但他最後3分40秒扭到右腳踝退場，所幸2分07秒回到球場，海神洋將威勝灌籃得手後將差距縮小到84：87，40秒蘇文儒再飆進底線中距離，雲豹洋將克羅馬最後9秒雖進球，4.2秒海神洋將威勝馬上回敬追平三分彈，89：89比數再戰平。雲豹有機會的絕殺出手，洋將威廉斯出現走步失誤，時間只剩0.68秒，海神于煥亞的外線出手彈框而出，比賽進入延長賽。

延長賽威勝、于煥亞連飆外線拉開差距，加時5分鐘就灌進17分，助隊最終以106：94帶走勝利。

海神洋將威勝轟下全場最高31分外帶13籃板，摩爾斯23分，蘇文儒13分、12籃板外帶6助攻，全能身手獲得威勝點名是奪勝重要人物；雲豹以高錦瑋24分、5抄截最佳，克羅馬19分、8籃板、8助攻。

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