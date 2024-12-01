PLG／哥哥「雞柳條」爆紅 獵鷹吉祥物賣雞米花攬客
中華隊勇奪第3屆世界12強棒球賽冠軍，成員返國時台鋼雄鷹吉祥物「TAKAO」為台鋼唯一入選中華隊的陳柏清接機，一人一鷹在機場溫馨相擁的畫面讓暱稱「雞柳條」的TAKAO圈粉無數，TAKAO胞弟「大員 TAYUAN」今天在PLG台鋼獵鷹主場開幕周也成人氣王，「大員雞米花」攤位有不少粉絲排隊，還有美女球迷戴上雄鷹髮箍和大員合影。
TAKAO被暱稱「雞柳條」，腰間還掛了一隻老鷹喜歡吃的魚，有趣配備成球迷討論話題；大員和哥哥外觀相似，也有可愛暱稱「雞米花」，兄弟間最大差異是TAKAO是綠色瞳孔，名字取自台南古稱「TAYOUAN」的TAYUAN配合台南獵鷹主色調，一雙瞳孔是深紅色。
獵鷹本季加入PLG，主場也移師台南成功大學中正堂，本周迎接主場開幕周，TAYUAN也有專屬的「大員雞米花」攤位，不少球迷表明「和TAKAO很熟」，特別來捧弟弟的場子，還有女球迷和TAYUAN合照前特別戴上獵鷹周邊髮箍，展現棒籃一家親畫面。
TAYUAN和哥哥一樣活潑，賣雞米花時狂撒胡椒粉，幫女球迷加料時還會配上愛心，逗趣肢體十分吸睛。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言