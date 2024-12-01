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PLG／哥哥「雞柳條」爆紅 獵鷹吉祥物賣雞米花攬客

聯合報／ 記者曾思儒／台南即時報導
台鋼獵鷹吉祥物TAYUAN在主場賣雞米花，有美女球迷特別戴上台鋼雄鷹髮箍合照。記者曾思儒／攝影
台鋼獵鷹吉祥物TAYUAN在主場賣雞米花，有美女球迷特別戴上台鋼雄鷹髮箍合照。記者曾思儒／攝影

中華隊勇奪第3屆世界12強棒球賽冠軍，成員返國時台鋼雄鷹吉祥物「TAKAO」為台鋼唯一入選中華隊的陳柏清接機，一人一鷹在機場溫馨相擁的畫面讓暱稱「雞柳條」的TAKAO圈粉無數，TAKAO胞弟「大員 TAYUAN」今天在PLG台鋼獵鷹主場開幕周也成人氣王，「大員雞米花」攤位有不少粉絲排隊，還有美女球迷戴上雄鷹髮箍和大員合影。

TAKAO被暱稱「雞柳條」，腰間還掛了一隻老鷹喜歡吃的魚，有趣配備成球迷討論話題；大員和哥哥外觀相似，也有可愛暱稱「雞米花」，兄弟間最大差異是TAKAO是綠色瞳孔，名字取自台南古稱「TAYOUAN」的TAYUAN配合台南獵鷹主色調，一雙瞳孔是深紅色。

獵鷹本季加入PLG，主場也移師台南成功大學中正堂，本周迎接主場開幕周，TAYUAN也有專屬的「大員雞米花」攤位，不少球迷表明「和TAKAO很熟」，特別來捧弟弟的場子，還有女球迷和TAYUAN合照前特別戴上獵鷹周邊髮箍，展現棒籃一家親畫面。

TAYUAN和哥哥一樣活潑，賣雞米花時狂撒胡椒粉，幫女球迷加料時還會配上愛心，逗趣肢體十分吸睛。

台鋼獵鷹吉祥物TAYUAN在主場賣雞米花。記者曾思儒／攝影
台鋼獵鷹吉祥物TAYUAN在主場賣雞米花。記者曾思儒／攝影

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