UBA／菜鳥楊剴平飆31分 政大力挫世新收33連勝

中央社／ 台北30日電

尋求5連霸的政治大學今天在大專籃球聯賽（UBA）公開男一級預賽，大一菜鳥楊剴平單場飆進7顆三分球、攻下31分，率隊114比49力挫世新大學，締造跨季33連勝。

大專籃球聯賽（UBA）公開男一級第一階段預賽今天在文化大學進入尾聲，政大面對本季尚未開胡的世新，前兩節僅讓對手拿下15分，上半場就以56比15大幅領先。

政大全場命中率不僅達5成，籃板更是狂勝對手39顆，助攻數也31比12占優勢，毫無意外收下勝利，狂贏對手65分，也是政大本季勝分差最大的比賽，不僅本季7場預賽全勝，還拿下跨季33連勝。

政大大一菜鳥楊剴平賽前僅出賽2場，今天從板凳出發展現外圍火力，7顆三分球、拿下個人新高31分，比前2戰加總都還多，另有4籃板、4抄截，至於隊友吳志鍇則繳出21分、10籃板「雙十」成績。

第一階段預賽賽事結束，衛冕軍政大以7勝0敗暫居領先，台灣師範大學、輔仁大學同為5勝2敗緊追在後，第二階段預賽將於12月2日移師高雄義守大學進行，將輪到包括上屆亞軍健行科大在內的其他8隊亮相。

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