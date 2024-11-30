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TPBL／克拉妨礙中籃「準絕殺」攻城獅 特攻戲劇化逆轉

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
攻城獅克拉（中）雖拿下28分，但倒數1.6秒發生致命妨礙中籃。圖／TPBL提供
攻城獅克拉（中）雖拿下28分，但倒數1.6秒發生致命妨礙中籃。圖／TPBL提供

在前一場比賽因為攻守全面崩盤僅拿下61分不敵新北國王後，新北中信特攻今天在主場迎戰新竹御嵿攻城獅，在整場比賽一路落後的情況下，特攻第四節展開反撲，並靠著攻城獅洋將克拉在比賽最後1.6秒發生致命的妨礙中籃，「準絕殺」了自己球隊，最終特攻就以85：84險勝。

特攻今年開季在洋將戰力整合不順的情況下，開季打得是跌跌撞撞，在亞洲盃資格賽停賽並復賽後，首場比賽在「新北大戰」面對國王僅拿下61分，創下聯盟單場得分新低紀錄。

而今天特攻繼續在主場出戰攻城獅，在上半場依舊沒有找到太多進攻感覺，尤其是外線19次出手僅命中3球，還發生多達11次失誤，反觀攻城獅上半場在克拉與米克斯攜手攻下33分領軍下，取得13分領先優勢。

但易籃後特攻吹起反攻號角，先是透過防守讓攻城獅在第三節僅拿下17分，本土球員施晉堯、黃泓瀚也加入搶分行列，兩人在下半場攜手拿下21分，其中包括比賽最後1.6秒施晉堯的切入上籃在球碰籃板後，卻遭到攻城獅洋將克拉妨礙中籃，讓特攻戲劇化逆轉戰局，最終特攻也以1分差距險勝攻城獅。

特攻今天以克力斯、葛瑞飛皆拿下17分表現最佳，包括兩人在內共5人得分上雙，至於攻城獅則以克拉拿下28分最佳，不過他在倒數1.6秒的妨礙中籃也絕殺了自己的球隊，高國豪則是拿下12分、6助攻。

對於球隊在最後關頭遭到逆轉，攻城獅總教練米蘭賽後仍是先肯定球員表現，談到克拉的妨礙中籃，他則說：「我不覺得這是進球，但還是尊重裁判的判決為主，這就是籃球。」

攻城獅 新北中信特攻 籃球

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