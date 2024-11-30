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TPBL／從隊友變對手 高錦瑋下次要更勇敢挑戰蔣淯安

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
蔣淯安（右）與昔日隊友高錦瑋（左）對位。圖／TPBL提供
蔣淯安（右）與昔日隊友高錦瑋（左）對位。圖／TPBL提供

上賽季攜手幫助桃園台啤永豐雲豹隊拿下T1聯盟冠軍的蔣淯安與高錦瑋，在休賽季蔣淯安轉戰福爾摩沙夢想家隊後，兩人今天在場上成為對手，最終蔣淯安拿下19分，高錦瑋則是13分、5助攻，在雲豹靠著克羅馬的準絕殺跳投以2分差距取勝後，高錦瑋也誓言，下次再交手將要更勇敢挑戰蔣淯安。

雲豹上賽季靠著蔣淯安、高錦瑋組成犀利的進攻雙箭頭，一路殺進到總冠軍賽，最終擊敗戰神隊奪冠，但休賽季蔣淯安以自由球員身分加入夢想家，今天首度回到桃園巨蛋出賽，賽前還參與雲豹的冠軍戒指頒獎儀式。

比賽開打後，本季首度出賽的蔣淯安也與昔日隊友高錦瑋在場上對位，兩人整場比賽互相較勁，儘管最終蔣淯安在個人數據上贏過高錦瑋，但雲豹帶走勝利，讓兩人首度對決可以說是平分秋色。

談到與蔣淯安從隊友變對手，高錦瑋賽後說：「小安就很強，他的能力不用多說，去年在練球比較常跟他同隊，這次比賽跟他碰頭，也感受到他主宰比賽的能力，是我要向他學習的地方，下次再對到會更勇敢去挑戰他，因為他就是一個前輩，把自己的野心展現出來。」

籃球

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