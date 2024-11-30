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TPBL／蔣淯安首秀19分卻扭傷 夢想家教頭盼更有侵略性

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
蔣淯安轉隊首秀出戰前東家雲豹隊拿下19分。圖／TPBL提供
蔣淯安轉隊首秀出戰前東家雲豹隊拿下19分。圖／TPBL提供

今年休賽季重磅轉戰夢想家隊的明星後衛蔣淯安，在因傷缺席開季前段賽事後，今天進行轉隊後首秀，並且對上前東家雲豹隊，最終繳出19分、2助攻的表現，但他卻也在比賽最後3分鐘扭傷退場，賽後夢想家教練皮爾曼直言，對於蔣淯安首戰表現感到滿意，但也希望他打得更有侵略性。

在上賽季幫助雲豹奪下T1聯盟冠軍後，蔣淯安休賽季轉戰夢想家，不過受到傷勢影響開季前6場比賽全數缺陣，但今天他跟隨夢想家重返桃園巨蛋出戰前東家雲豹，進行轉隊後的首秀，還在賽前領取T1聯盟冠軍戒指。

開賽後蔣淯安雖然因為許久未出賽仍在尋找比賽感覺，在進攻端顯得綁手綁腳，但隨著比賽進行他也進入狀態，幾次精彩的切入都讓雲豹賠上犯規，儘管在比賽最後3分多鐘他就因扭傷退場，但仍拿下夢想家本土最高的19分。

賽後夢想家教練皮爾曼表示，蔣淯安今天表現不錯，儘管剛開賽打得有點被動，幾次機會都將球傳走，想組織進攻或為隊友製造機會，回去後將會再跟他溝通，希望他打得更有侵略性並找回屬於他的進攻節奏。

首度在正式比賽中與蔣淯安搭擋的林俊吉，今天則有10分進帳，對於首次與蔣淯安合作，林俊吉表示，由於過去幾周自己也因傷休養，與球隊新陣容沒有太多磨合機會，「我們同時在場上時，可能還要靠練球多磨練。」

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