TPBL／雲豹克羅馬準絕殺夢想家 蔣淯安首戰老東家19分

TPBL在歷經亞洲盃資格賽的休賽後，本周重新點燃戰火，今天由桃園台啤永豐雲豹隊在主場開幕戰迎戰福爾摩沙夢想家隊，賽前雲豹球團也舉辦上賽季T1聯盟冠軍戒指頒獎儀式，最終雲豹靠著比賽倒數2.3秒克羅馬投進準絕殺跳投，以92：90險勝夢想家。

開季前3場比賽僅拿下1勝的雲豹，今天在主場開幕戰賽前舉行冠軍戒指頒獎儀式，包括休賽季離隊的蔣淯安等球員也都在今天到場領取冠軍戒，而本季轉戰夢想家後還未出賽過的蔣淯安，也在今天進行轉隊後秀。

開賽後雲豹年輕雙星高錦瑋、林信寬接連命中三分球，不過對上前東家的蔣淯安也隨即回敬一顆三分球，首節兩隊也一路拉鋸，第二節開打後雲豹一度出現長達3分半鐘的進攻斷層，讓夢想家把握機會打出9：0逆轉戰局，但上半場夢想家也受到久未出賽影響，前兩節就發生高達16次失誤，命中率也不到3成5，在進攻端明顯未進入狀態的情況下，中場休息時以37：43落後。

雲豹隊今天舉行主場開幕戰並在賽前領舉冠軍戒指。圖／TPBL提供

下半場雲豹雖然一路保持領先，但卻也都無法將差距有效擴大，第四節夢想家吹起反攻號角，但比賽最後3分36秒，夢想家蔣淯安在一次爭球過程中意外扭傷，儘管傷勢看似不嚴重，但在球團保護下未再回到場上。

比賽最後27秒夢想家林俊吉命中三分球，幫助球隊追對2分差距，隨後雲豹阿修羅又發生致命失誤，讓夢想家貝奇在倒數23秒於籃下擺進追平兩分，但雲豹下一波進攻，克羅馬在倒數2.3秒投進準絕殺中距離跳投，反觀夢想家最後一擊在中場倉皇出手，最終雲豹就以2分差距險勝，收下主場開幕戰的勝利。

雲豹今天以投進致勝一擊的克羅馬拿下25分最佳，年輕雙星高錦瑋與林信寬分別有13分、5助攻和16分、4抄截，至於夢想家則是由貝奇攻下24分最多，蔣淯安首戰老東家進帳19分。

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