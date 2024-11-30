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TPBL／戰神再補悍將 NBA首輪選秀「T-Rob」羅賓森加盟

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
「T-Rob」羅賓森加入戰神隊，將為內線攻防注入強大能量。圖／台北台新戰神隊提供
「T-Rob」羅賓森加入戰神隊，將為內線攻防注入強大能量。圖／台北台新戰神隊提供

TPBL台北台新戰神隊近期進行洋將陣容的大幅換血，繼日前宣布簽下NBA搖擺人麥卡倫（Ray McCallum）和巨塔艾力克（Micheal Eric）後，今天再宣布簽下前國王首輪選秀前鋒「T-Rob」羅賓森（Thomas Robinson），展現擺脫開季低潮的企圖心。  

台新育樂今宣布延攬擁有豐富NBA資歷與海外經驗的前鋒羅賓森加盟戰神，為球隊內線帶來強大的火力支援。羅賓森於2012年NBA選秀首輪第五順位被沙加緬度國王選中，職業生涯先後效力國王、火箭、拓荒者、76人、籃網及湖人，NBA五個賽季累積313場出賽，場均上場13.4分鐘，貢獻4.9分與4.8籃板，展現全面的禁區競爭力。

台新育樂總經理林祐廷認為，「經驗豐富的羅賓森，擁有極佳的身材條件，能幫助鞏固禁區，於進攻端能展現個人持球進攻能力，將為團隊創造更多的戰術選項與得分機會。」

208公分的前鋒羅賓森，具備出色的體能條件與爆發力，過去堪薩斯大學時期曾以單季27次雙十刷新校史紀錄，並以463個單季籃板數排名隊史第二位，僅次於NBA傳奇球星張伯倫（Wilt Chamberlain），於學生時期就展現極高的籃球天賦。

離開NBA後，羅賓森輾轉多國聯賽，足跡遍布俄羅斯、中國大陸、土耳其、南韓、波多黎各及菲律賓等地，磨練出成熟的比賽閱讀能力與多樣化的技術，戰神總教練許皓程對羅賓森表達期待，肯定其禁區宰制力與吸引包夾的能力，能為外圍射手創造投籃空間，「羅賓森的身體條件、鞏固籃板與持球進攻能力無庸置疑，能於攻防兩端為球隊注入強大的能量。」

即將加入戰神的羅賓森對新賽季充滿信心，他說：「我致力於將自身的經驗與領袖特質帶進球隊，目標是幫助戰神贏球。」羅賓森也相當期待除了場上的學習外，於場外也能深入了解台灣，「我很樂意嘗試新的東西。」他希望能品嚐台灣美食，感受在地生活體驗。

籃球

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