UBA／徐得祈拿20分生涯新高 政大收下32連勝

尋求5連霸的政治大學今天在大專籃球聯賽（UBA）公開男一級預賽，靠著徐得祈拿下20分，以109比83擊敗台灣師範大學，收下32連勝，有機會在第3階段預賽挑戰隊史最長連勝紀錄。

大專籃球聯賽（UBA）公開男一級第1階段預賽在文化大學舉行，政治大學前6戰打完，有4戰得分破百，仍維持不敗之身，今天更是斬斷台師大的4連勝。

政大大二後衛徐得祈今夏歷經菲律賓、日本移訓，與射手林子皓開季都有讓人眼睛一亮的表現，其中徐得祈今天飆進4顆三分球、拿下20分，外加9籃板，3項數據都是生涯新高。

不僅如此，政大大三主控宋昕澔此役拿下13分、11助攻、7籃板、3抄截，其中11助攻更創生涯最佳，在控球角色上似乎更加得心應手。

身高177公分的徐得祈，視日本國家隊後衛河村勇輝為偶像，徐得祈賽後受訪時表示，僅管教練一再提醒，有機會要多出手，但他坦言，並不是很愛投籃，反而更喜歡助攻隊友或帶大一學弟。

政大跨季連勝之旅仍在持續中，目前已拉出32連勝，距離隊史最長的36連勝，只差4勝，有機會在12月展開第3階段預賽挑戰隊史紀錄。

另外，輔仁大學今天出戰世新大學，兩隊在本季陣容都有不小變動，其中從世新轉學到輔大的李盛新面對老東家拿下15分，幫助輔大以90比46拿下第5勝。

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