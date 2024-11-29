UBA／台師大17顆三分球也贏不了 宇宙政大跨季32連勝 

在昨天單場猛轟110分大勝世新的台師大，今天遭遇衛冕軍政大，儘管在上半場還與對手拉鋸，但以純本土陣容應戰的台師大，仍在第三節遭到政大多點開花的攻勢猛轟31分拉開差距，最終政大就以109：83收下預賽6連勝、跨季32連勝。

台師大這次預賽在首戰不敵台藝大後，接下來4場比賽分別大勝北市大、黎明、文化以及世新，其中一哥林韋愷更是在與世新之戰繳出22分、14籃板、11助攻的大三元數據，兇猛的進攻火力也在預賽第一階段暫居得分王。

而今天碰上已經跨季31連勝的衛冕軍政大，純本土應戰的台師大在身高居劣勢的情況下，儘管開賽後一度落後，但該節後段靠著大一的莊正隆連續兩波快攻上籃得手，追到20：21。

但第二節政大隨即打出10：0攻勢反擊，將領先擴大到13分，台師大直到該節剩下5分40才由莊杰閎投進三分球止血，加上前一天攻下大三元的林韋愷也加入搶分行列，幫助台師大一度縮小到個位數差距，但該節結束前政大徐得祈投進壓哨跳投，幫助政大上半場打完仍以54：42領先。

易籃後政大持續多點開花的火力，一度將領先優勢擴大到18分，但前一場比賽外線火力全開的師大射手魏芃禾在上半場一分未得的情況下，第三節先是投進兩顆三分球，隨後補上一次「三分打」後，又投進個人該節第3顆三分球，但台師大在防守端卻無法擋下政大多點開花的攻勢，光是在第三節政大就拿下31分，將領先優勢擴大到21分，最終政大也以26分差距收下跨季32連勝。

政大今天共5人得分來到雙位數，其中隊長宋昕澔拿下13分、11助攻、7籃板，替補上陣的徐得祈則有20分、8籃板。台師大則以魏芃禾拿下21分表現最佳，且全數是在下半場拿下，至於大一的莊杰閎也有18分進帳，兩人合計投進12顆三分球，團隊則是投進17顆三分球，但在籃板數上則是落後對手高達30顆。

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