UBA／林哲宇飆8顆三分球 助李盛新賞前東家世新6連敗

在前一場比賽遭到政大中斷4連勝後，輔大今天碰上勝場尚未開胡的世新，在大一菜鳥林哲宇全場狂轟8顆三分球，面對「前東家」的李盛新單場也有2度爆扣演出下，最終以90：46賞給世新6連敗。

輔大本學年在8名新血加入下，在UBA公開男一級預賽第一階段賽事打出精彩表現，開季前4場比賽都以雙位數分差取勝，其中包括面對文化、北市大都取得近30分的勝分，而昨天碰上衛冕軍政大，儘管在第三節前段還與對手一度拉鋸，但最終則是氣力放盡，以29分差俊吞下賽季首敗。

在終止連勝後，輔大今天隨即在與世新之戰捲土重來，上半場外籍生莫森就展現高效率進攻手段，5次出手全都命中，加上今年從世新轉學到輔大的李盛新，面對前東家也打得毫不手軟，上半場就有兩次精彩爆扣演出。

不過今天輔大表現最搶眼的則是替補上陣的菜鳥林哲宇，在季前就被教練楊哲宜點名必須扛起江均畢業後得分缺口的他，全場三分球12投8中，拿下個人生涯新高的24分，近3場出賽得分都來到雙位數，且三分球命中率超過6成。

此外，輔大今天也首度開箱新外籍生納比，他替補上陣22分鐘拿下9分、4籃板、4阻攻，加上黃謙介也有5分、6助攻演出，最終輔大就以44分差距擊敗世新，收下預賽第5勝。

至於苦吞6連敗的世新，今天以唐彥景13分表現最佳，外籍生庫克則有14分、14籃板，但世新整場比賽三分球出手14次僅命中1球，外線熄火也成為大比分落敗的主因。

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