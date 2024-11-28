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UBA／林韋愷飆大三元打出選秀身價 台師退世新收4連勝

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
台灣師大林韋愷22分、14籃板、11助攻，完成UBA生涯首度大三元。圖／大專體總提供
台灣師大林韋愷22分、14籃板、11助攻，完成UBA生涯首度大三元。圖／大專體總提供

台師大今天在UBA公開男一級預賽遭遇陣容大洗牌的世新大學，在球隊雙箭頭林韋愷拿下22分、14籃板、11助攻大三元，魏芃禾也有25分進帳下，最終以110：61大勝世新，收下4連勝。

台師大大四的雙箭頭林韋愷、魏芃禾在本學年打完後將有可能投身職籃選秀，而在預賽第一階段賽事兩人也接連打出選秀身價，其中林韋愷在今天與世新之戰單場投進3顆三分球拿下22分，另外還有14籃板、11助攻的大三元全能演出，成為台師大繼111學年度的林信寬後，再一位拿下大三元的台師大球員。

對於寫下大三元紀錄，明年將投身選秀的林韋愷說：「隊友很給力，才有這個大三元，尤其除了開季得分爆發，也很想帶學弟，但這不衝突，正如上季後沒提前選秀，寧可再累積些能量，明年6月畢業後才挑戰，一樣都是過程，得把握當下，本季最後一年，目標就是幫台師重返四強。」

至於同樣大四的魏芃禾則是投進5顆三分球攻下平生涯紀錄的25分，但也因為左眼角被撞流血提前退場休息，魏芃禾說：「我是硬漢，來自東山，新綽號叫東山鐵人，上場後沒在怕的，受傷後也仍撐著，比完再去就醫即可。這並非我第一次眼角傷，讀東山高中就曾撞破左眉，縫了4 針，小時候很皮，更不知傷過幾次，但都沒哭。」 

而今年升上一級舞台的黎明學院，今天在與台藝大的賽事中，一度領先達到15分，但台藝大在王威翔領軍下末節展開反撲，一度逆轉戰局，不過史魯齊關鍵時刻拋頭命中，加上隊友最後6罰6中，以75：72收下預賽第2勝。 

籃球

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