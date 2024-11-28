UBA／政大輕取輔大 跨季31連勝

大專籃球聯賽（UBA）公開男一級預賽在文化大學舉行，尋求5連霸的政治大學今天靠著隊長宋昕澔拿下20分、10助攻，以106比77擊退輔仁大學，賞給對手首敗，並收下跨季31連勝。

政大本季儘管面臨戰力重整，但本季預賽前4戰平均淨勝對手39分，展現強大火力，今天碰上同樣本季尚未嚐到敗績的輔仁大學。

政大塞內加爾籍外籍生波波卡上半場在禁區逞威，進帳12分、7籃板，率隊以53比41領先，而輔大伊朗籍外籍生莫森前2節進帳12分，力阻分差繼續擴大。

輔大第3節開局打出一波11比4攻勢後，眼見即將追上，扮演政大重要進攻箭頭的林子皓挺身而出、連續得分，並中斷對手追分氣勢。

政大帶著22分領先進入決勝節後，以一波12比4攻勢，將領先優勢擴大至30分，也讓勝負提前底定。

政大包括今天在內，開季5場比賽有3場得分破百，本季5戰全勝後，將跨季連勝場次推進至31場。

首度擔任隊長的政大後衛宋昕澔過去2季僅2次得分20分以上，今天繳出20分、4籃板、10助攻，本季第2度得分來到20分，至於隊友林子皓、吳志鍇各得17分、13分。

另一場台灣師範大學對上戰力大換血的世新大學，林韋愷展現全能身手，拿下22分、14籃板、11助攻，率領台師大以110比61大勝。

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