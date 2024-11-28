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TPBL／夯番薯株式会社成立海神分部 將抽純金999金番薯

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
夯番薯株式会社擴大版圖成立「海神分部」。圖／高雄全家海神隊提供
夯番薯株式会社擴大版圖成立「海神分部」。圖／高雄全家海神隊提供

夯番薯株式会社擴大版圖成立「海神分部」，高雄全家海神職業籃球隊12月連兩周主場周，首周12月14、15日夯番薯株式会社社⻑「夯總」將來到高雄巨蛋巡視，海神球員化身分部⻑，「神隊友」進場可獲主題應援摺扇與夯番薯金。

夯番薯株式会社的靈魂人物夯總於2007年誕生，經過種種「烤」驗成立夯番薯株式会社而晉升為廣為人知的夯總，而該企業的明星商品「夯番薯」，則是選用口感鬆軟、適口性佳俗稱「黃金番薯」的台農57號，並與台南瓜瓜園產銷班共同契作，以高溫烘烤的自然香氣搭上焦糖色天然糖蜜，讓美味的印象深植人心。

12月夯番薯株式会社海神分部連兩周賽事，將送出總價值七萬的「純金999金番薯」，每周日賽後抽出一位幸運神隊友獲得「純金999金番薯」，只要入場時於票根入場聯背面留下姓名、電話，入場驗票時交給工作人員投入摸彩箱，即可獲抽獎機會。

「夯總」邀請神隊友一起來試試手氣，每戳300元，1次排隊限2戳，限量100戳，戳完為止，獎項包含全隊球員簽名棒球衣、AQUA NATION復古電繡球褲等商品，新款球衣鑰匙圈套組（含框）以及夯番薯造型一卡通等，戳越多中獎機會越大。

夯番薯株式会社社長「夯總」年度大事，巡視位在高雄巨蛋的「海神分部」，與擔任分部長的海神球員相見歡，胡瓏貿化身法務部部長，吳曉謹公關部部長，于煥亞營業部部長，魏莨哲庶務部部長，布銳克曼海外事業部部長，布浪尼福委會主委。

「夯總」也將第二度擔任開球嘉賓，霸氣宣告夯番薯株式会社年度開戰，並為神隊友帶來福利，神隊友進場就能獲得「海神分部」夯番薯金，至全台全家店舖購買夯番薯可享折價優惠，與夯番薯株式会社一起同樂。

籃球

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