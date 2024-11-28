PLG／領航猿送球迷耶誕禮！韓職人氣啦啦隊來台扮空姐應援

P. LEAGUE+桃園璞園領航猿今天宣布，2024到2025賽季12月主場例行賽門票將於12月2日中午12點開賣，其中韓華鷹人氣啦啦隊成員金娜妍與前NC恐龍棒球啦啦隊朴善珠將化身「聖誕限定應猿空姐」，參與12月主場賽事的交流互動，成一大亮點。

領航猿本季挑戰以「全台最有溫度、最寵球迷的籃球隊」為目標，12月14、15、17、21、22日再現經典主題月，帶來去年廣受好評的「戰鬥吧！飛行中隊」，與球迷攜手搭乘時光隧道，重溫璞園經典時刻，見證領航猿新世代的成長與精神傳承；領航猿同時推出線上互動活動，號召球迷們分享與璞園／領航猿的橘色回憶，不論是難忘的比賽瞬間還是與球隊的溫馨故事，都有機會被選中在桃園主場展出，一同追憶昔日的美好籃球時光。

「戰鬥吧！飛行中隊」主題周現場，領航猿為球迷準備專屬榮耀象徵，入場即是「飛行中隊」猿兵一員，還有機會獲得「飛行軍牌」、「飛行中隊零錢包」及「領航軍徽臂章」，球團也將啟動全新活動企劃「領航校園列車」，將籃球的熱血與橙色文化深入校園。

領航猿特別邀請韓華鷹人氣啦啦隊成員金娜妍與前 NC恐龍棒球啦啦隊成員朴善珠將於12月21、22日首次以空姐造型亮相。兩人曾是KBL韓國職籃昌原LG獵鷹隊的啦啦隊成員，憑藉亮眼表現和超高人氣，在社群平台創下超過200萬次觀看，堪稱韓國廣受矚目的啦啦隊明星，兩位人氣韓援將與球迷一同提早歡慶聖誕，球團也規劃於主場期間舉辦粉絲見面會及個人表演秀，並推出全新啦啦隊周邊商品。

領航猿12月將舉辦「戰鬥吧！飛行中隊」主題周。圖／領航猿提供

首次參與來台的金娜妍難掩興奮之情說：「很高興能在這個特別的節日加入Pilots Crew，這是我第一次在台灣的籃球場上應援，非常期待與球迷一起加油！希望我的應援能像聖誕禮物一樣，帶給大家快樂與能量。」

第二次來台應援的朴善珠表示，這是第二次以啦啦隊身分來台灣，「上個月來台看世界12強賽，親身感受到台灣對棒球的熱情，因此這次能在籃球場上，與粉絲們一起共同應援，我感到格外興奮！」

領航猿12月也有兩場東超賽事，分別是12月11日在澳門再度迎戰韓國KBL水原音速彈，12月25日回主場碰日本B.LEAGUE冠軍隊伍廣島蜻蜓，上演上季MVP盧峻翔與日本B.LEAGUE總冠軍賽MVP山崎稜的頂尖對決。

商品推薦