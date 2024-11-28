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PLG／獵鷹主場開幕戰 12強英雄陳柏清受邀擔任一日店長 

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
陳柏清受邀擔任獵鷹隊主場開幕戰特別嘉賓。圖／台南台鋼獵鷹隊提供
陳柏清受邀擔任獵鷹隊主場開幕戰特別嘉賓。圖／台南台鋼獵鷹隊提供

台鋼獵鷹隊今天宣布本周末「有FU城市」主場開幕周將邀請「台灣鷹雄」台鋼雄鷹隊投手陳柏清擔任11月30日首戰特別嘉賓，並擔任一日店長。  

陳柏清在世界棒球12強賽複賽先發對戰美國隊，2局投球沒有被擊出安打，投出兩次奪三振、3次四壞球保送，無失分，順利闖進冠軍賽，最終中華隊也在11月24日以4：0擊退勁敵日本隊，勇奪世界冠軍，向世界證明台灣職棒的實力。

對於這次受邀擔任特別嘉賓，陳柏清回憶起小時候曾和爸爸一起看NBA，對已故球星布萊恩（Kobe Bryant）的表現印象深刻，談到台鋼獵鷹時，他則表示，「之前曾受邀到獵鷹的主場觀賽，對吳岱豪與谷毛唯嘉的表現最為難忘，也很期待開幕周的比賽。」

此外，台鋼獵鷹球團安排陳柏清在「鷹SHOP」商品部擔任一日店長，活動期間購買「鷹雄陳柏清福袋」，即可獲得簽名合照拍立得一組，數量有限，售完為止。中場還將舉辦「鷹雄一擲」活動，讓鷹援軍們親身體驗「鷹雄柏清」的超能量，投送好禮送給球迷，火力絕對比GIFT TANK還要猛。

此次受邀擔任一日店長，陳柏清感到非常興奮，也感謝台鋼獵鷹球團邀請，讓他有機會體驗棒球以外的活動，同時也力邀鷹援軍們11月30日、12月1日到成大中正堂為台鋼獵鷹加油。

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