TPBL／國王新北大戰成功復仇 特攻得分創單場新低

經過兩周的休兵，TPBL新北國王今天以客隊身份在新莊體育館面對新北中信特攻，前次交手雙方打得膠著，決勝節才分出勝負，此役在沃許本25分、19籃板及林書豪20分的帶領下，終場國王就以79：61，成功雪恥。

首節即便國王罰球線、外線命中率都不高，但靠著沃許本主宰禁區，讓國王有穩健的表現，在首節以21：12領先，第二節前段國王進攻不順暢，失誤也比較多，一度讓特攻追到僅有4分差距，該節最後2分鐘，靠著林書豪獨攬7分，讓團隊把握住領先優勢。易籃後，國王火力持續，更將比分擴大至20分差，終場以79：61在同城之戰取得勝利，特攻單場61分創聯盟新低。

因亞洲盃資格賽的關係，11月國王僅有兩場比賽，團隊在狀態上仍須提升；此役林書豪拿下20分、7助攻，雖然幫助球隊拿下勝利，不過賽後表示，「已經有兩周沒有比賽，只能說我們很努力應戰，不能說我們打得很好，球員之間也都在反省進攻哪裡出問題，也感覺自己的狀態不太理想，我的傳球會慢一拍，運球像在運美國足球，全部的節奏都慢一拍，今天要感謝沃許本、強森及奧帝他們給我很多空間去得分。」

國王本場比賽也有多名傷兵歸隊，可應戰球員也終於突破個位數，對此總教練萊恩說：「球員陸續慢慢回歸，但也不是回來的都是百分之百健康，很慶幸這周沒有其他比賽，讓球員有更多時間恢復，接下來12月包含東超有8場比賽，也希望球員都能健康出賽。」

【中央社台北27日電】

台灣職業籃球大聯盟（TPBL）新北國王今天靠著球星林書豪與洋將沃許本聯手攻下45分，以79比61擊敗新北中信特攻，而特攻團隊得分也創聯盟史上新低。

TPBL先前因應台灣男籃參加亞洲盃資格賽，停賽逾2週，今天恢復賽事，國王迎接傷兵李愷諺歸隊，並以客隊身分在新莊體育館出戰特攻。

國王上半場在洋將沃許本（Jason Washburn）、林書豪帶領下，取得39比26領先，而特攻前2節團隊手感低迷，投籃命中率僅20%，也因此陷入苦戰。

國王洋將奧帝（Austin Daye）、林書緯第3節在三分線輪番開火，一度領先達20分，而特攻的施晉堯從外線追分，前3節打完追成43比58。

國王決勝節在倒數7分鐘將領先分數拉開至25分後，便早早換下主力，最終以18分差迎接勝利。

林書豪接受轉播單位訪問時表示，李愷諺歸隊後，在防守上帶給對手很大的壓力，而能拿下這場勝利，他認為關鍵是防守，讓對手只得61分。

不過，林書豪仍對團隊進攻端表現不滿意，他認為，今天僅6人得分，進攻還得再做調整。

國王此役以沃許本表現最佳，拿下全場最高25分，外加19籃板，而林書豪進帳20分，送出7次助攻，至於李愷諺歸隊首戰，似乎還在找尋手感，8投全數落空。

特攻團隊投籃命中率僅25.6%，全場僅拿下61分，創下聯盟單場新低，新洋將柯南（Conner Frankamp）首秀獲得15分，而施晉堯10分次之，也是全隊唯二得分雙位數的球員。

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