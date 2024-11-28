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JHBL／潘辰武大四喜第一人引關注 教練盼外線更穩定

中央社／ 台北27日電

桃園大成國中後衛潘辰武昨天成為國中籃球甲級聯賽首位繳「大四喜」數據球員，一戰成名的他已吸引不少高中甲級球隊關注，教練溫志中今天期盼，潘辰武未來減少失誤、外線更穩定。

潘辰武的媽媽是泰雅族，過去曾是短跑運動員，而他的哥哥是拳擊選手，他也承襲家族運動基因，並在就讀桃園楓樹國小時被大成國中男籃教練溫志中相中。

身高175公分的潘辰武，身材雖不算出色，但具備爆發力，且鬥志比同齡選手高，因而吸引教練溫志中目光。

溫志中接受中央社訪問時表示，潘辰武個性大剌剌，勇於嘗試與承擔責任，更重要的是還有出色的反應和速度。

觀察潘辰武本季國中籃球甲級聯賽（JHBL）攻守數據，預賽出賽3場，平均每場29分、10.7籃板、8.3助攻、12.3抄截，達成場均「大三元」成就，而昨天對戰台北市永吉國中一役更是驚人，繳出38分、11籃板、10助攻、26抄截的「大四喜」數據，成為賽史第一人。

潘辰武賽後經大會提醒，才得知在JHBL賽史上締造歷史新頁，也著實嚇了一跳。

「我們沒有刻意塑造，是打完才知道。」溫志中表示，若要說紅花需要綠葉陪襯，潘辰武就是球隊那朵紅花，而隊友則扮演好綠色的角色，在防守端施壓，迫使對手傳出軟弱無力的球，讓潘辰武有更多抄截的機會。

溫志中透露，潘辰武國中二年級就吸引高中甲級球隊關注，昨天比賽過後更是聲名大噪，有不少教練詢問，也讓他與有榮焉。

對比過去2年，潘辰武在國三這一年無論是在得分、籃板、助攻、抄截都有明顯成長，美中不足的是三分命中率僅24%，且失誤次數也倍增。溫志中認為，潘辰武若想要持續進化，必須改變打球方式，首先得提升三分線的穩定度以及降低失誤。

過去曾在100學年度拿下隊史最佳第3名的大成國中，今天預賽最後一戰以82比74擊敗花蓮縣國風國中，預賽以2勝1敗作收，晉級12強複賽。溫志中表示，走一步算一步，除了先以前進8強為目標，也希望潘辰武能帶動更多隊友，「畢竟潘辰武接下來複賽可能會被各隊鎖定，如果光靠他一個人，我們會打得很辛苦。」

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