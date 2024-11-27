TPBL／戰神前進校友 培養國小籃球幼苗

台北台新戰神11月賽事休兵期間行程仍滿檔，球團展開一系列「前進校園」活動，接連造訪南湖國小、和平實驗國小與博愛國小，透過專業教學與趣味互動，讓學生們感受籃球的魅力，不僅教導籃球技巧，更希望在接觸籃球的過程中，建立小球員對籃球的興趣與熱愛，隊長林宜輝也直呼，看到孩子們積極參與，覺得很有成就感。

校園活動首站，戰神全隊前往南湖國小參與校慶活動，熱情與全校師生同樂，隨後再度造訪校園，由王律翔、張耕淯、曹薰襄擔任體育班的客座教練，協助校隊學生提升技巧與經驗。

問答環節中，學童們踴躍提問，從訓練細節到球隊內部趣事， 從「球隊內會吵架嗎？」、「球隊最有話語權的是誰？」、「今天怎麼是你們三個 來？」等各式問題引發笑聲不斷，讓張耕淯笑稱：「快招架不住了！」

次日由助理教練倪學謙、林宜輝、丁聖儒、張兆辰到訪戰神主場和平籃球館旁的和平實驗國小，同學們對於球員如數家珍，更熱情吶喊「台北戰神」歡迎球員們。

張兆辰提到，從暖身開始就感受到國小生的活力，「他們很大聲的跟著我一起讀秒， 相當認真與投入在這次的課程中。」隊長林宜輝為了此次上課更做足準備，參考許多教案資料，他分享說：「對於非科班的學生，讓他們喜歡上籃球，從中感受到樂趣才是最重要的。」

最終站昨天在博愛國小登場，由陳文宏、黃聰翰、雷蒙恩與江均化身體育老師，進行兩堂體育課教學，透過趣味競賽引導學童體驗運球技巧，在 遊戲中學習並提升基本能力。課後雷蒙恩應學生要求秀出灌籃美技，獲得全場掌聲，江均則以轉球絕技博得孩子們的讚嘆。

台新育樂總經理林祐廷表示，透過這次「前進校園」系列活動，能讓更多孩子了解籃球的魅力，啟發他們熱愛籃球、熱愛運動，「重要的是用籃球教育帶給他們運動的正向力量，如果能進一步藉由球員們親切的互動，圈粉更多孩子 加入戰友行列，進場支持戰神也是相當不錯的。」他表示戰神將持續透過行動推廣籃球，強化與校園合作，壯大戰友行列。 南湖國小同學問題從專業到趣味，讓張耕淯直呼快招架不住。圖／戰神提供 戰神校園活動首站前進南湖國小，張耕淯、王律翔、曹薰襄指導籃球校隊。圖／戰神提供

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