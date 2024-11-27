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PLG／鋼鐵人高流辦開幕戰 有請宇宙人獻唱

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
宇宙人將擔任鋼鐵人隊開幕戰的開場嘉賓。圖／鋼鐵人隊提供
宇宙人將擔任鋼鐵人隊開幕戰的開場嘉賓。圖／鋼鐵人隊提供

身為PLG最晚迎接開幕周的球隊，高雄鋼鐵人隊今天宣布，12月7日到8日在高雄流行音樂中心海音館舉辦的「新星燎原 Revive」開幕周，除了首次有籃球賽進軍高流，更邀請金曲樂團宇宙人擔任12月7日開幕戰的開場嘉賓，為新賽季主場首戰拉開序幕。

台灣知名樂團宇宙人至今出道20年 ，以輕快抓耳的放克（Funk）曲風擄獲不少歌迷，入圍多次獎項的宇宙人去年以理想狀態榮獲第34屆金曲獎最佳樂團，並於成軍20周年的今年在北高巨蛋皆辦完演唱會活動。有趣的是，宇宙人於2022年《理想狀態 The Moment! 高雄場》就曾於海音館開過演唱會，這次再度來到海音館，會帶來什麼小巨蛋等級的演出也令人感到期待。

除了有宇宙人作為開場嘉賓，鋼鐵人今天宣布，啦啦隊雅典娜兩天開幕周將全員出席，並舉辦簽名會及擊掌會，場內也有許多環廊遊戲等著球迷進場體驗；鋼鐵人也與高雄市政府警察局合作，設立攤位宣導反詐騙，中場遊戲也將讓警民合作完成投籃接力賽，獲勝隊伍也將獲得鋼鐵人周邊好禮。

籃球

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