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TPBL／簽下SBL助攻王呂宗霖 雲豹為控球戰力買保險

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
台啤永豐雲豹隊宣布SBL助攻王呂宗霖加盟。圖／台啤永豐雲豹隊提供
台啤永豐雲豹隊宣布SBL助攻王呂宗霖加盟。圖／台啤永豐雲豹隊提供

TPBL台啤永豐雲豹隊將在本周末迎接主場開幕戰，今天宣布進行後場戰力補強，簽下上賽季SBL助攻王、台啤後衛呂宗霖，在呂濟而持續因傷缺陣，高錦瑋也有傷勢在身的情況下，為控球後衛戰力多增添一份保險。

陣容年輕的雲豹今年開季前3場比賽僅拿下1勝，戰績在7隊中排名倒數第2名，不過本周他們將回到主場桃園巨蛋舉行本季主場開幕戰，並將在首戰就碰上戰績龍頭夢想家，隔日則將在主場繼續面對海神，連續兩場比賽都將遭遇強敵挑戰。

今天雲豹球團也宣布上賽季SBL助攻王呂宗霖正式加盟，過去曾效力過台銀、九太、富邦勇士的呂宗霖，在去年加入台啤後就以平均9分、8.4次助攻、3.4個籃板與1.3抄截的成績拿下SBL助攻王，雲豹球團也期待借重他的組織能力與控場技巧，為球隊後場增添更多保障，並且最快就將於本週球隊主場開幕戰披掛上陣。

雲豹本季在控球位置上，除了剛入選亞洲盃資格賽第二階段國手的高錦瑋外，休賽季期間也簽下呂濟而補強，不過呂濟而因為傷勢問題持續缺陣，讓雲豹在控球戰力上持續拉警報，呂宗霖的加入將能為高錦瑋緩解不小壓力。

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