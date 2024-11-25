亞男籃資格賽／中華不敵紐西蘭 劉錚：有點可惜

中華男籃今天在亞洲盃資格賽客場以64比81不敵紐西蘭，吞下預賽第3敗，賽後隊長劉錚表示，「紐西蘭是實力很強的隊伍，從結果看來還是有些可惜。」

中華男籃今天對上紐西蘭，首節僅拿到6分，儘管第2、3節努力追趕，一度縮小到1分差距，無奈就是跨不過去落後局面，第4節氣力放盡下還是沒能帶回勝利。

劉錚賽後接受主辦單位訪問時表示，紐西蘭是一支實力很強的隊伍，開賽還有一些膠著，後來雖然被拉開，「但我們努力做好練習時的內容，或許是能在2、3節追回來的原因，只可惜最後的結果還是差了一點。」

中華男籃總教練圖齊（Gianluca Tucci）則提到，「我們這幾天練球的感覺和士氣都很好，紐西蘭是世界排名第24名（實際為第22名）的球隊，對手實力很出色，也給了我們很大的壓力，但我非常感謝今天每一位球員的努力付出。」

圖齊強調，「的確，我們可以做得更好，尤其在籃板球這個部分，這是一場壓力很大的比賽，相信球員一定從中學到很多，對於我們未來的改進有很大幫助。」

首節得6分種敗因 亞洲盃男籃資格賽中華負紐西蘭

亞洲盃男籃資格賽中華隊今天作客紐西蘭，只不過在首節僅得6分種下敗因，加上全場慘輸22個籃板，終場就以64比81吞敗，這也是預賽分組第3敗。

中華男籃在11月21日的亞洲盃資格賽主場迎戰香港輕鬆過關，隔天立刻飛往紐西蘭基督城備戰這場客場之旅。

沒想到今天開賽首節中華男籃全隊當機，單節僅投進3球拿到6分，其中還包括三分球6投0中、罰球3投0中，紐西蘭首節就取得23比6的大幅領先。

不過中華男籃並沒有被擊垮，第2節得分大爆發一口氣灌進26分，半場結束追至32比37的落後。

第3節剩下1分32秒，中隊靠著阿巴西強勢上籃得手，追到47比48的1分差距，不過紐西蘭靠著2罰加上一次上籃，又在前3節結束將差距回復到5分差。

最後一節中華隊雖嘗試反撲，但無奈氣力放盡，加上禁區主力高柏鎧犯規麻煩纏身，又被對手一波流帶走。

中華男籃在投籃命中率、三分球命中率都優於對手紐西蘭，但在身材不如人、衝搶意識又不足的情況下，籃板球以35比57慘輸對手，甚至到第4節尾聲，才靠著高柏鎧首度抓到進攻籃板；反觀紐西蘭抓下25個進攻籃板，讓他們在2次得分上也以20比6碾壓中華男籃。

中華男籃得分以阿巴西的14分最高，當家控衛陳盈駿和替補登場的盧峻翔各有12分，不過先發球員林庭謙、胡瓏貿、劉錚合計14投僅2中。

商品推薦