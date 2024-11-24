HBL／衛冕軍南山攜能仁、松山 挺進12強複賽

挑戰HBL連霸的南山高中今天靠著4名球員得分達到雙位數，以91比43擊敗開南高中，確定前進12強複賽，而傳統勁旅能仁家商、松山高中也如願晉級。

113學年度HBL高中籃球甲級聯賽的男子組預賽，從11月21日至24日在彰化縣立體育館舉行，將16支球隊分成4組，取分組前3名晉級12強複賽。

其中，HBL衛冕軍南山今天在楊曜名攻下全場最高19分的帶領下，以48分之差力退開南，在預賽的分組賽取得2連勝，順利挺進在屏東舉行的12強複賽，接下來隨著能仁以78比68擊敗花蓮體中、松山以105比50痛宰永平工商，兩隊也先後搭上12強複賽的列車。

值得一提的是，身為地主的彰縣成功高中，日前強勢扳倒傳統勁旅泰山高中，已經提前取得校史首張12強複賽的門票，今天又在延長賽力退宜蘭高中，勇奪校史預賽第2勝，未來有機會在複賽與北市成功高中上演「成功對決」。

今年才執掌彰縣成功高中兵符的馬澤閎接受中央社採訪時表示，確實在主場比賽的壓力比較大，因此交代球員要把握對手不熟悉場地的優勢，全力拚防守，雖然今天對戰宜中已經無關晉級，但他也嘗試不一樣的陣容，藉以訓練球員的抗壓性、解讀比賽能力，提前為12強複賽備戰。

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