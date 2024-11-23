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UBA／追隨吳建龍生涯腳步 史魯齊瘦12公斤助黎明搶首勝

聯合報／ 記者劉肇育／台北即時報導
史魯齊轉戰黎明後瘦身12公斤。圖／大專體育總會提供
史魯齊轉戰黎明後瘦身12公斤。圖／大專體育總會提供

從國中時期就相識的吳建龍與史魯齊，今年在黎明學院再度合作攜手拚戰UBA公開男一級賽事，在今天的首戰中，黎明面對陣容大洗牌的世新大學，在全隊7人得分在8分以上下，最終以89：53輕取世新，拿下升上一級後的首勝。

上學年拿下UBA二級冠軍的黎明，今年升上一級舞台後不僅補進從健行科大轉學而來的史魯齊，還加上多名從能仁加入的大一新血，被認為有機會在一級舞台扮演黑馬。

而在今天的首場賽事中，黎明就展現不錯的團隊進攻火力，包括陳宗揚、張佑齊、田曜樂得分都來到雙位數，至於本屆第一長人、外籍生加百力以及隊長史魯齊則都有8分進帳，幫助黎明最終以36分差距擊退陣容大洗牌的世新。

對於在一級的首戰就大勝對手，教練吳建龍直言，儘管外界都相當看好他們，但球員必須親身體驗過一級舞台後，才會知道比賽有多不好打，「今天我們五上五下，就是希望讓全隊都有機會上場，畢竟我們明天就要對上冠軍隊伍（政大），我們還有很長一段路要走。」

談到今年與過去在能仁、健行科大都有合作過的史魯齊再度攜手，吳建龍說：「我從他國中畢業來到能仁時就合作過，他也希望能跟我再度合作，甚至是跟追我的腳步，我們都是從南投出來，他也希望未來不只是打球也能當教練，是個想法很成熟的球員，而我也希望幫助他圓夢。」

但吳建龍也坦言，史魯齊現階段仍必須適應轉型三號位後的防守問題，才更有機會在未來的籃球路上被看到，至於史魯齊在今年從健行轉戰黎明後，也從體重最高130公斤減到118公斤，上半身明顯變得更精實。

談到與吳建龍的合作，史魯齊說：「他從高中時就教導我很多，他是一名很要求紀律的教練，同時也是一名很好的哥哥，總是能給我很好的建議。」

籃球

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